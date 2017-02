10 Alberi di Natale ecologici e originali con materiali di recupero

0

È possibile realizzare alberi di Natale ecologici e originali praticamente con qualsiasi materiale di recupero, dalla carta alla plastica passando per il legno e il vetro. Qui vi presentiamo 10 alberi di Natale ecologici e originali realizzati da artisti o artigiani tutti da ammirare.

Ecco 10 alberi di Natale ecologici e originali particolarmente eleganti realizzati da artisti e artigiani, da ammirare e da imitare. In alcuni casi, come si può notare dalle foto, ancor più che i materiali a farla da padrone è la creatività: si veda per esempio l’albero realizzato su una parete con piccoli cornici in cui sono poste lettere che formano parole (come Joy) e ritagli di carta colorata. Il tutto, disposto a forma di abete, crea un albero di Natale non solo ecologico e originalissimo, ma anche estremamente elegante. Lo stesso dicasi per un altro albero di Natale ecologico a parete, quello realizzato, con semplicità e un tocco di genio, appendendo a forma di abete dei portacandele in vetro: una volta accese le candeline nel vetro l’effetto non potrà che essere straordinario. Ma tra i 10 alberi di Natale ecologici qui presentati ne troviamo anche di semplici e realizzabili in pochi minuti, come il piccolo albero conico con carta ripiegata, che può essere comodamente appoggiato su un tavolino da caffè. Chi volesse creare un albero dall’aspetto più nudo, invece, potrebbe ispirarsi a quello costruito con una base, un’anima e una stella di cartone sulla sommità, il tutto contornato da semplici bottiglie di plastica verde. Chi invece volesse mettere alla propria la propria manualità potrebbe provare a realizzare un albero in cartone dai ritagli a forma di stella piccoli e fitti, oppure un albero di Natale con del legno recuperato (in foto ne vediamo uno costruito con listelli eleganti, ma qualunque tipo di legno può andar bene!) seguendo una struttura semplice e leggera con diversi strati di listelli posti a croce.

Fonte: Ecoenthusiast