Il 2012 diverrà l’anno più caldo di sempre negli USA

0

Il riscaldamento globale continua inesorabilmente ad avanzare, e ora arriva la notizia da parte del NOAA, del National Oceanic and Atmospheric Administration, che il 2012 sarà quasi di certo l‘anno più caldo di sempre nelle storia americana da quando, nel 1880, hanno avuto inizio le rilevazioni.

Il 2012 è stato un anno caldissimo in moltissimi punti del globo, ma forse da nessuna parte lo è stato così tanto (almeno relativamente alla storia del luogo geografico) come negli USA: l’anno 2012 ha infatti il 90% di probabilità, secondo il NOAA di diventare l‘anno più caldo di sempre negli Stati Uniti. Con un nuovo rapporto il National Climatic Data Center ha evidenziato come l’ottobre da poco passato sia stato il quinto più caldo del pianeta, e questo non solo per la temperatura rilevata sulle terre emerse. Anche la superficie del mare ha fatto registrate temperature altissime, con 0,63 gradi centigradi oltre la media.

Non solo gli Stati Uniti hanno fatto registrare temperature record, quest’anno. Naturalmente a causa del riscaldamento globale vecchi dati vengono spazzati via con una certa costanza. Temperature altissime rispetto alla media hanno infatti riguardato anche l’Australia e la repubblica di Moldavia. Al 2010 spetta fino a oggi il primato di anno più caldo di sempre negli States, da quando 132 anni fa sono iniziate le rilevazioni. Ma sembra che il primato del 2010 sembra destino a lasciare spazio al nuovo record del 2012. E purtroppo la mente non può che correre, in tutto questo, ai recenti avvenimenti legati all’Uragano Sandy. Gli uragani, come è noto, si generano solo se la temperatura di superficie marina è sufficientemente alta (26,5 gradi o più) ed per questo che il riscaldamento globale gioca un ruolo fondamentale anche in questo genere di grandi disastri. E purtroppo mentre il calore aumenta e i disastri aumentano parimenti (anche in Italia), gli stati continuano con una certa costanza a rimandare ogni decisione importante per la salvaguardia del pianeta.

Photo Credits | AZRainman su Flickr