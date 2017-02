0

Anche in occasione di una festa commerciale come San Valentino si può pensare alla salute del nostro pianeta. Dai weekend nei bio-hotel ai reali equo-solidali, si può pensare a delle alternative ai soliti regali per celebrare la giornata degli innamorati. Noi vi proponiamo 3 regali green per San Valentino 2017 che vi permetteranno di dimostrare amore al vostro compagno ma anche al nostro Pianeta.

1. Adotta un animale

In occasione di San Valentino il WWF vi consente di adottare un animale in via di estinzione. Pinguini, orsi polari, tigri: potrete scegliere un animale, una specie, un trio di animali, oppure adottare un animale con la ppssibilità di farsi spedire un peluche. Il vostro amato avrà così anche un ricordo materiale del vostro gesto d’amore per la Terra.

2. Pianta un albero

Un classico dei regali di San Valentino sono i fiori recisi. Invece che regalare un mazzo di fiori che poi si gettano via, regalate una vera pianta oppure un alberello. Potrete piantarlo insieme e vederl crescere e avrete un ricordo longevo di questi momenti. E se non avete lo spazio? Potete piantare una pianta virtuale online, ad esempio sul sito Treedom.

3. Dolci e gioielli

Invece di andare a comprare la solita scatola di cioccolatini, optate per un cioccolato proveniente dal commercio equo-solidale. Stessa cosa è possibile fare con i gioielli, realizzati in materiali bio come legno, vetro riciclato, ma anche in pietre preziose, e anche capid i abbigliamento in tessuti naturali, purchè non provengano da luoghi in cui la manodopera è soggetta a sfruttamento del lavoro.