I 7 migliori Master in Sostenibilità e Ambiente, Green Economy & Management per l’aa 2012/13

I master in Sostenibilità, Green Economy, Green Management hanno conosciuto un vero boom di richieste negli ultimi anni, in concomitanza con il grande sviluppo conosciuto dalla green economy nel nostro paese. Sono molti i master tra cui scegliere oggi in Italia e svariati di questi risultano di indubbia qualità. Abbiamo stilato una classifica dei 7 migliori tenendo conto di vari fattori, dal tasso occupazionale degli iscritti post-corso al numero di ore previste, passando anche per il costo del master stesso. Tuttavia starà poi al lettore decidere qual è il master più adatto alle proprie esigenze, dato anche le diverse specializzazioni professionali cui questi possono condurre.

1. Master Esperti in Qualità, Qualità Ambientale e Sistemi di Gestione Aziendale

Come reclama il sito del master organizzato da Uninform Group, si tratta del corso più longevo in Italia ed è anche al di là di ogni dubbio uno dei più aggiornati e performanti, considerato il suo placement occupazionale del 92% a sei mesi dalla fine del corso. Lo stage correlato può essere definito in collaborazione con l’Ufficio Placement, al fine di cogliere maggiormente le vocazioni dello studioso. Tra gli sbocchi professionali “più green” troviamo il ruolo di Auditor Ambientale, quello di Ecomanager e quello di Esperto di Impatto Ambientale. Il master può essere svolto a Roma o a Milano, sono previste 1200 ore complessive e il prezzo è ottimo: 4200 euro.

2. Master Ambiente, Energia e Qualità della Strategies Business School

Master con sede in prossimità di Bari, altro corso di grandissima qualità, come confermato dall’alto tasso di placement occupazionale: il 90% degli iscritti ha trovato collocazione entro 6 mesi dalla fine dello stesso. Il corso organizzato dalla Strategies Business School è ormai giunto alla 20ma edizione ed è in grado di formare esperti in Management Ambientale ed Energetico poi liberi di operare come dirigenti o consulenti esterni entro le aree di competenza proprie del master. Il numero totale di ore previste è di 1750, il prezzo del corso è piuttosto alto: 11mila e 500 euro.

3. Energy Master per Manager dell’Energia e dell’Ambiente

Questo master con sede a Bologna ha, a differenza degli altri, una storia relativamente breve, essendo solo alla sua quinta edizione. Nonostante questo il placement degli iscritti tocca addirittura il 95%. Come chiaro fin dal titolo del master, parliamo di un corso specialistico per esperti di energia, con conoscenze approfondite sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico nonché dell’approvvigionamento e della valutazione degli impianti. Il master, della durata di 1200 ore e dal costo di 8000 euro, si propone come uno dei corsi top in Italia per lo specifico settore delle energie green.

4. Master Metodi e Tecniche di Prevenzione e Controllo Ambientale

Master con sede a Venezia, bandito dall’Università Ca’ Foscari, dalla storia molto giovane ma con tutte le carte in regola: ottima formazione, placement al 90%, prezzo del corso estremamente contenuto, pari solo a 3000 euro per 1500 ore complessive di corso. Il master è pensato specificamente per la formazione di esperti in grado di collocarsi entro amministrazioni pubbliche e aziende private per occuparsi del monitoraggio, dell’analisi, della vigilanza sulle fonti e i fattori di inquinamento del territorio, nonché di ricerche, studi, approvazione progetti e concessione di autorizzazioni.

5. Master Qualità, Energia, Ambiente Sicurezza e Responsabilità Sociale

Un altro ottimo master con sede a Bari, giunto alla 13ma edizione e organizzato dal Csad, Centro Studi Ambientali e Direzionali. Il master vanta un buon 80% di placement, e un prezzo assai contenuto: 3900 euro per 1500 ore complessive. Il master è consigliato soprattutto a chi intende diventare auditor per gli enti di certificazione nei settori qualità, ambiente, sicurezza ed energia (gli iscritti faranno anche esperienza in affiancamento agli ispettori degli enti preposti a questo tipo di certificazione). Un master senz’altro da considerare per chi ha in mente questo specifico ecolavoro per il proprio futuro.

6. Master Ambiente e Green Management del Gruppo 24Ore

Il master, con sede a Roma e della durata di 700 ore, nasce dalla grande esperienza del Gruppo 24Ore nella formazione di giovani esperti in settori economici e non solo. Sul master in questione non sono disponibili feedback in quanto si tratta della prima edizione, tuttavia il corso scaturisce dal successo delle 5 edizioni precedenti del Master Management dell’Energia e dell’Ambiente, da cui il master scaturisce come una costola ancor più specialistica. Per tali, precedenti master, si parla di un placement del 95%, per questo nuovo corso non sono disponibili dati ma al riguardo il marchio 24Ore è un’assoluta garanzia. Come riportato dal manifesto del master grande attenzione sarà dedicata al mercato dell’energia (con focus sulle energie rinnovabili) sulle politiche ambientali e le politiche di gestione e smaltimento dei rifiuti.

7. Master Comunicazione per la Sostenibilità dello IED

Nella nostra rassegna dei migliori master green italiani non poteva mancare un corso dedicato più in particolare alla comunicazione green: vi presentiamo quindi il master breve ma di ottima qualità organizzato dallo IED a Torino, giunto alla sua ottava edizione. 400 ore di immersione nelle tecniche comunicative per la Sostenibilità. Come ci si può aspettare, il tasso di occupazione degli ex studenti è più basso rispetto ai master presentati in precedenza: è pari al 60%. Va però considerato che per il settore della comunicazione più in genere sono numero di tutto rispetto. Un master green ideale, a conti fatti, per chi non proviene da approfonditi studi di carattere scientifico, ma vuole comunque intercettare le nuove possibilità occupazionali dettate dalle sempre più impellenti esigenze di sostenibilità.

Qualcuno di voi ha frequentato uno di questi master o un Master simile? Raccontateci la vostra esperienza e aiutateci a comprendere quali sono gli enti, le organizzazioni, i privati che offrono la formazione migliore nel campo della Formazione Ambiente e Sostenibilità, Green Management, Green Economy e Comunicazione ambientale. Grazie!

Photo Credits | Thinkstock