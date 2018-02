Ultimatum dell’Unione Europea all’Italia sullo smog

0

L’Italia e altri 8 Paesi dell’UE hanno ricevuto un ultimatum sul tema della tutela dell’ambiente: o si adatteranno a prendere provvedimenti per migliorare la qualità dell’aria oppure saranno deferiti alla Corte di Giustizia Europea. L’intevento dell’UE, che pone come scadenza la giornata di oggi, ha lo scopo di spingere i Paesi che in questo momento sono indietro sul tema della protezione dell’ambiente ad adottare ulteriori misure e fare ancora qualche sforzo per migliorare l’aria che i cittadini europei respirano.

RAPPORTO MAL’ARIA 2017: AUMENTA LO SMOG NELLE CITTA’ ITALIANE

L’invito per gli stati membri è quello di mettersi in regola rapidamente, rispettando quelle regole già stabilite da tempo ma mai rispettate per troppi anni, con riferimento in particolare alle direttive europee che regolano il superamento delle soglie massime e dei limiti di Pm10 e NO2.

UNIONE EUROPEA: L’ITALIA E’ INDIETRO SU SMOG E ACQUE REFLUE

Ecco come, sul sito del Ministero dell’Ambiente, si è espresso il ministro Gianluca Galletti con una dichiarazione ufficiale: