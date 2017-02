8 marzo, festa delle donne e della mimosa

0

In occasione dell’8 marzo, la festa delle donne, oggi saranno regalati in Italia oltre 15 milioni di ramoscelli di mimosa. A dirlo è una stima della Coldiretti che non solo evidenzia il gesto simbolico dell’iniziativa, la mimosa dietro una fragilità apparente cresce anche nei terreni più scoscesi; ma anche il suo valore ecologico a differenza delle rose, simbolo della festa degli innamorati del 14 febbraio.

Il 95% delle mimose per la festa delle donna provengono dalle coltivazioni eco-compatibili della Liguria. Nella provincia di Imperia negli oltre 400 ettari di terreno viene coltivata la mimosa secondo tecniche non invasive e rispettose dell’ambiente.

[Fonte: Adnkronos]

[Foto: hconcorde]