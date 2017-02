Abusivismo edilizio, chiuso il villaggio Riva degli angeli nel Salento

0

Abusivismo edilizio, nuovo gravissimo caso nel Salento: chiuso il villaggio turistico Riva degli Angeli a Porto Cesareo, vicinissimo al villaggio Punta Grossa, chiuso poco tempo fa in seguito a un altro grande scandalo d’abusivismo.

Il Salento, terra da anni sempre più in voga per il turismo, ha visto sorgere in alcuni dei suoi luoghi costieri di maggior fascino residence, villaggi turistici e veri e propri ecomostri. Un nuovo caso di abusivismo edilizio ha colpito in pieno una famosissima struttura di Porto Cesareo, il villaggio Riva degli Angeli, struttura di notevoli dimensioni con annesso pezzo di spiaggia. I Carabinieri hanno di recente effettuato un sopralluogo che si è concluso con la chiusura del sequestro e l’apposizione dei sigilli. Dopo gli accertamenti realizzati anche sulla base dei documenti comunali, le forze dell’ordine si sono recate sul posto con degli esperti. Il risultato?

Il complesso di Riva degli Angeli, che sorge in un’area sottoposta tanto a vincolo paesaggistico quanto archeologico, è costruito in parte in “macroscopica difformità” rispetto ai permessi effettivamente ottenuti dalla struttura, in parte con opere “realizzate in totale assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica”. Non si tratta quindi di una misura fuori posto, ma di palesi e evidentissime violazioni che fanno del villaggio Riva degli Angeli un nuovo, pressoché incredibile (date le proporzioni e la notorietà del luogo) di abusivismo edilizio nel Salento.

E parlando di abusivismo edilizio nel Salento, oltre allo scandaloso lavoro di ruspe e cemento a Porto Miggiano, dove i cittadini continuano a battersi per tentare di salvare quello che era uno dei più spettacolari punti di balneazione della zona, non possiamo che parlare più nello specifico del villaggio-residence di Punta Grossa, dato che anche tale struttura era sita proprio a Porto Cesareo.

Il residence “Punta Grossa“ è stato posto sotto sequestro il 15 novembre 2011. Ad aprile del 2012 le indagini si sono chiuse con ben 130 indagati, tra cui il legale delle società Fgci Srl e Punta Grossa Srl Fernando Iaconisi, i progettisti Claudio Conversano e Cosimo Nestola, i dipendenti dell’Ufficio tecnico comunale Cosimo Coppola e Giovanni Ratta, e i dipendenti della Regione Puglia Luca Limongelli, Giuseppe Lazazzera, Luigi Ampolo. Oltre a 122 proprietari di appartamenti per le vacanze compresi nel complesso turistico. Tra i reati per il villaggio Punta Grossa vi erano lottizzazione abusiva, violazioni delle leggi tributarie, falso e abuso d’ufficio.

Davanti a casi così eclatanti di abusivismo edilizio su larga scala si rimane perplessi. Ci si chiede come delle strutture di tale rilievo possano anche solo essere costruite. Naturalmente non approfondiremo questo punto. Ci chiediamo solo: gli speculatori dall’operato opaco avranno recepito il messaggio in seguito a questi maxisequestri? Non possiamo che augurarcelo.

Photo credits | Riva degli Angeli