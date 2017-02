Alberi di Natale 2014 riciclati, idee con plastica, carta e vecchi oggetti

0

Con il riciclo creativo si possono creare alberi di Natale per il 2014, con plastica, carta, pacchi regalo, tazze e perfino Lego. Grandi e piccoli, monocramatici o coloratissimi, l’unico limita è la fantasia. Vediamo insieme una serie di idee per alberi di Natale riciclati corredati da immagini illustrative.

Alberi di Natale 2014 riciclati: bottiglie di plastica e di vetro

Un classico tra gli alberi di Natale riciclati sono quelli creati con bottiglie di plastica o di vetro. Si possono realizzare semplici piramidi con le bottiglie di vetro, da addobbare con le decorazioni natalizie proprie dell’albero tradizionale, si possono appendere bottiglie di plastica a un’asta poggiante su di una base, di modo da formare delle “fronde” che via via si restringono fino alla cima, dove si può porre una stella o una grande pallina colorata, oppure creare più basi a diverse altezze su cui poggiare o appendere le bottiglie (in foto vediamo una semplice creazione con del cartone).

Alberi di Natale 2014 riciclati in carta e cartone

Anche la carta e il cartone ben si prestano alla creazione di alberi di Natale riciclati ed ecologici: si possono realizzare alberelli molto piccoli tagliando e ripiegando ed eventualmente colorando la carta, oppure alberi molto più grandi e impressionanti, come quello in foto, realizzato creando dei tubi di carta con giornali (ma vanno bene anche i volantini pubblicitari messi in cassetta!) infilati in delle basi di legno. Da non dimenticare poi la possibilità di un “albero al muro” da appendere a una parete, realizzato ritagliando carta o anche, per un effetto decisamente originale, con la tecnica del collage.

Alberi di Natale 2014 riciclati con tazze, Lego e altro ancora

Altre idee per alberi riciclati per il Natale 2014 si possono basare su un’enorme quantità di materiali: ci si può affidare ai cari vecchi Lego per creare un albero di piccole dimensioni, a un set di semplici tazze (o di bicchieri di grandi dimensioni), si possono appendere dei cd ricreando la forma di un abete – cd rom che possono essere utilizzati anche per decorare l’albero stesso, al posto delle palline -, o ancora, come vediamo in foto, creare un semplicissimo albero di Natale utilizzando i pacchi dei regali stessi, nel caso li si abbia a disposizione in anticipo, andando poi come di consueto a decorare la forma con gli addobbi che si preferisce. È anche possibile dare ricorso al legno: si possono collegare con dei fili dei pezzi di legna sottile in ordire di grandezza (in basso i più lunghi), per creare una forma natalizia sospesa. Ed ecco un’ultima idea, molto utile per chi si riduce all’ultimo momento: si possono utilizzare le classiche file di luci colorate natalizie per “disegnare” su una parete un albero di Natale fai da te da accendere la sera o la notte della vigilia.

Photo credits | Thinkstock, Tinker Tailor loves Lalka, Kenny Loule, Nina Matthews Photography, Nina Matthews Photography, John Taylor su Flickr