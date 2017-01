L’albero di Natale più ecologico è l’albero vero

0

Può non suonare come “ambientalista”, ma abbattere un albero vero per Natale è in realtà il modo più ecologico, rispetto al tipo artificiale, di festeggiare.

E’ un po’ controintuitivo per le persone

ha detto Clint Springer, un biologo dell’Università Saint Joseph’s di Philadelphia. A causa delle preoccupazioni per la deforestazione in tutto il mondo, naturalmente, molte persone temono che l’acquisto di un vero albero potrebbe contribuire a tale problema. Ma la maggior parte degli alberi di Natale che vengono venduti in questi giorni non sono cresciuti nella foresta, ma nelle aziende che li piantano con lo scopo esplicito di tagliarli proprio per le festività.

Inoltre, guardando il problema da una prospettiva di gas ad effetto serra, gli alberi veri sono

la scelta più ovvia

continua Springer.

Le piante effettuano attivamente la fotosintesi man mano che crescono, rimuovendo l’anidride carbonica dall’atmosfera. Dopo che sono stati tagliati e il Natale è finito, sono di solito fatti a pezzi per riutilizzarli, ad esempio nei camini o per altri scopi. Come concime, i pezzettini di albero molto lentamente si decompongono, liberando anidride carbonica nell’atmosfera. Così, alla fine, un albero di Natale vero è “carbon neutral”, mettendo la stessa quantità di anidride carbonica nell’aria quanto quella che assorbirà l’albero che lo sostituirà nella stessa azienda che l’ha prodotto.

Le aziende agricole degli alberi di Natale poi ripetono ciclicamente il processo. Gli alberi artificiali, d’altra parte, non c’entrano nulla nel bilancio del carbonio. Il petrolio viene usato per fare le plastiche per gli alberi, ed un sacco di biossido di carbonio ed energia vengono sprecati per la produzione ed il trasporto.

Infine questi alberi finiscono nelle discariche dopo pochi anni di utilizzo, e così

i gas ad effetto serra saranno perduti per sempre. Non c’è alcuna possibilità di riciclarli.

Springer ha detto di sospettare che gli alberi artificiali siano diventati più popolari negli ultimi anni, perché sono più convenienti. Ma questo perché? La risposta sembra più ovvia del previsto: la maggior parte degli alberi artificiali è prodotta in Cina, mentre i veri alberi tendono ad essere coltivati in aziende locali. A conti fatti, secondo voi qual è il più ecologico?

Fonte: [Livescience]