Allergie, bollettino pollinico settimana 23-28 aprile 2015

Arrivano i nuovi dati per chi soffre d’allergie contenuti nel bollettino pollinico della settimana, con le previsioni sui pollini nell’aria dal 23 al 28 aprile 2015, per le varie zone d’Italia. In molte aree, come vedremo, si segnala un netto aumento della presenza di svariate tipologie di pollini, compresi quelli delle graminae.

Il bollettino dei pollini per chi soffre di allergie ci restituisce, per i prossimi giorni, una situazione difficile: in diverse zone d’Italia la concentrazione dei pollini nell’aria, secondo i dati diffusi da Ilpolline.it, sarà maggiore rispetto ai giorni scorsi.

Allergie, bollettino dei pollini 23-28 aprile 2015 per il Nord Italia

Nella zona di Alpi e Prealpi nei prossimi giorni di aprile avremo, secondo il bollettino pollinico, una concentrazione medio-alta di pollini di betulaceae, corylaceae, oleaceae e platanaceae, con concentrazioni alte di fagaceae in ulteriore aumento nelle prossime giornate. Non solo, i pollini di graminae continueranno a presentarsi con concentrazione medie (talvolta basse, a seconda delle condizioni atmosferiche) anche nei prossimi giorni.

Anche nella zona del Nord Adriatico il bollettino pollinico della settimana prevede concentrazioni medio-alte di vari pollini: corylaceae, fagaceae (in aumento), oleaceae e graminae, anche queste in ulteriore aumento. Concentrazioni alte costante sono previste per le platanaceae, mentre a concentrazioni medie nell’aria dovremmo trovare i pollini delle oleaceae e delle salicaceae. Si segnala infine la presenza a basse concentrazioni di spore di alternaria.

Per chi soffre di allergie giorni da allarme rosso in Pianura Padana, abbiamo i temuti pollini delle graminae ad alte concentrazioni, come quelli delle fagaceae e delle platanaceae; saranno inoltre presenti a concentrazioni medio-alte i pollini delle betulaceae, delle corylaceae, delle oleaceae e delle urticaceae. Lievemente migliore la situazione nell’area del Nord Adriatico, dove si segnalano, in particolare, i pollini delle fagaceae a medie concentrazioni (in aumento, i pollini di oleaceae, pinaceae e urticaceae a concentrazioni variabili a seconda delle giornate, tendenzialmente medie, e i pollini di corylaceae a concentrazioni medio-alte.

Bollettino pollinico di fine aprile 2015 per il Centro Italia

Passiamo al Centro Italia. Nella zona del Centro Tirreno, comprendente anche il Lazio, si registrano solo concentrazioni medio-basse di corylaceae e concentrazioni basse di un gran numero di altri pollini (come da grafico), con concentrazioni medio-alte, tuttavia, per i pollini delle urticaceae, previsti in aumento per i prossimi giorni. Presenza molto maggiore di pollini nell’Appennino Centro Adriatico: il bollettino prevede alte concentrazioni di pollini di corylaceae, di cupressaceae e taxaceae e concentrazioni medio alte, ma in ulteriore aumento, dei pollini di fagaceae. Persisteranno inoltre a medie concentrazioni nell’aria i pollini di graminae, oleaceae e pinaceae.

Allergie, bollettino pollinico della settimana dal 23 al 28 aprile per il Sud Italia

In Sardegna il bollettino dei pollini prevede medie concentrazioni, in aumento, per i pollini delle urticaceae, con basse concentrazioni per quelli delle oleaceae e delle platanaceae. Nessun dato risulta pervenuto per la Sicilia e la Calabria, mentre per la zona del Sud Adriatico comprendente l’intera Puglia, si prevedono concentrazioni medio-basse di pollini delle urticaceae, delle cupressaceae e taxaceae e delle oleaceae, e simili concentrazioni per quanto concerne le spore di alternaria.

Photo credits | Thinkstock