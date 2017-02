10 curiosità incredibili sulla Terra (e non solo)

0

10 incredibili eventi sono pronti per essere descritti, avete studiato? Oggi vi prendiamo un pò in contropiede, dato che non tutte le domande verteranno sul nostro pianeta. Cominciamo. Visto il gran successo del primo articolo sulle 100 cose più incredibili del mondo, ecco che oggi si replica. Altrisono pronti per essere descritti, avete studiato? Oggi vi prendiamo un pò in contropiede, dato che non tutte le domande verteranno sul nostro pianeta. Cominciamo.

Quanto pesa un uomo di 100 kg su Marte? Per la gioia di tutti i sovrappeso del mondo, vi comunico che se andaste su Marte pesereste solo il 38% di quanto la bilancia sulla Terra vi indica, e quindi un uomo di 100 kg ne peserebbe solo 38. Al diavolo la dieta quindi.





Per restare in tema extraterrestre, quanto dura un anno marziano? Sul Pianeta Rosso il tempo sembra non passare mai. Ci vogliono infatti 687 giorni per compiere un giro completo intorno al Sole, quasi il doppio di quello sulla Terra. Ma il calendario di Marte conta 670 giorni. Come mai? In pratica il moto rotatorio del pianeta su sè stesso è differente da quello della Terra. Se contassimo come 24 ore la durata di un giorno, arriveremmo a contare 687 giorni in un anno. Ma se calcoliamo il moto rotatorio di Marte, che dura un pò di più, i giorni si riducono a 670.

E quindi la terza domanda viene da sè: quanto dura un giorno marziano? Prendendo come unità di misura il tempo terrestre, una giornata marziana dura 24 ore e mezza (24h 37′ per la precisione). Una mezz’ora in più per dormire, beati loro.

Torniamo sulla Terra: qual è il più grande vulcano del mondo? Se avete risposto l’Etna la risposta è errata, nonostante rientri tra i più grandi. Per vedere il più grande però bisogna macinare migliaia di chilometri, e arrivare fino alle Hawaii, in cui c’è il Mauna Loa. E’ alto 15,2 chilometri, circa 12 volte il Vesuvio e 4 volte l’Etna. Ma la maggior parte di esso è immerso nell’acqua, così la parte emersa è solo 4,2 km. Se invece ci vogliamo sobbarcare un viaggio di qualche anno luce in più, possiamo tornare su Marte, dove il monte Olimpo (originale come nome) è il vulcano più grande finora scoperto, ed è alto 26 chilometri. La sua base è all’incirca quanto l’Arizona.

Qual è stato il terremoto più disastroso? Per fortuna di esso se ne sono perse le tracce. Risale infatti a oltre 5 secoli fa, al 1557 per la precisione, ed è avvenuto in Cina. La mostruosità di questo fenomeno fu amplificata dal fatto che molte famiglie vivevano a quei tempi nelle cave sotto rocce morbide. Così, passate le varie scosse, i morti che si poterono contare furono 830 mila. Tra i terremoti più recenti, il peggiore è stato quello registrato nel 1976, sempre in Cina, e precisamente nella zona del Tangshan, dove persero la vita 250 mila persone.

E invece il terremoto più forte? Stavolta non è avvenuto in Cina ma in Cile, nel 1960. La magnitudo del terremoto fu 9.6 e si propagò per circa 1.600 km. Per fortuna la zona in cui avvenne non era abitata, perchè altrimenti un sisma così forte sotto una grande città l’avrebbe fatta interamente collassare.

Tra i terremoti più recenti, qual è stato il peggiore? Se ne possono considerare due: Kobe (Giappone) e Northridge (California). Il peggiore tra i due è stato quello giapponese nel ’94, in cui una scossa di magnitudo 6.8 causò la morte di 5530 persone e 37000 feriti, per una perdita economica di circa 100 miliardi di dollari. Quello americano dell’anno successivo invece era leggermente più debole (magnitudo 6.7) ma causò “solo” 60 morti e 9000 feriti, per oltre 40 miliardi di dollari di danni. Probabilmente il sisma giapponese servì da lezione per gli americani, che fecero in tempo a prendere le dovute precauzioni.

Parliamo ora di cose un pò meno tragiche. Quanto è distante il centro della Terra? Dal livello del mare si possono contare solo 6378 chilometri, ma se lo contiamo invece dai poli la distanza diminuisce, arrivando a circa 6356 km.

Ora una domanda facile facile: qual è la montagna più alta del mondo? Ovviamente è l’Everest, nella sezione nepalese-tibetana della catena dell’Himalaya. A questa domanda credo in molti avranno risposto. Ciò che però non tutti sanno è che la sua altezza è molto dibattuta a seconda di chi la misurava e a seconda dell’altezza che le nevi raggiungevano. Tra il 1850 e oggi la valutazione della sua altezza è variata dagli 8.800 metri ai 9.000 circa. Secondo gli esperti la corrosione della cima ha portato ad un “abbassamento” della montagna, dato che 13 milioni di anni fa è stato stimato che era alta 12 mila metri.

Ultima domanda per oggi, e se siete stati attenti ai nostri vecchi articoli, sapreste rispondere. La Luna delle volte si avvicina? Si usa dire a volte “com’è vicina oggi la Luna”. In realtà è solo un effetto ottico che ci fa sembrare il nostro satellite più grande, e quindi più vicino. Ma se proprio vogliamo essere precisi, un pò la Luna effettivamente si avvicina al nostro pianeta. Un miliardo di anni fa infatti il ciclo lunare era di 20 giorni, anzichè i circa 27 di oggi. Ciò è stato possibile perchè ogni anno il satellite sposta il suo asse di circa 4 centimetri, troppo pochi per l’occhio umano, ma dopotutto un movimento c’è.

Per oggi abbiamo terminato con le nostre domandine, com’è andata? Probabilmente c’è ancora molto da imparare, quindi non mancate la prossima settimana per le nuove 10 curiosità.