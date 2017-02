Animali di città, i 10 uccelli urbani più comuni (gallery)

0

Viviamo tutti in città con case dagli alti tetti e con antenne in cui spesso si posano per cantare degli uccellini…e con la primavera i nostri cieli sono gremiti di rondini, cardellini… Ma quali sono i 10 uccelli urbani più comuni in Italia? Con la gallery sugli animali di città, una di una serie incentrata sulla fauna cittadina, voglio farvi scoprire come la Natura con i suoi animali sia presente anche tra asfalto e cemento senza che noi lo sappiamo!

Con il termine fauna urbana si intendono tutti gli animali selvatici che popolano, a volte di nascosto, le nostre città e che vivono a stretto contatto con l’uomo, come gli uccelli di città. Spesso non conosciamo questi piccoli animali e non sappiamo distinguere le loro specie, raggruppando tutti sotto il nome di uccelli, eppure vi sono tante varietà! Scopriamo le principali: tra gli uccelli urbani più comuni vi è il passero domestico (foto 1) così chiamato perché frequenta spesso le nostre case, o meglio i nostri giardini e davanzali in cerca di molliche di pane o di reti di cibo. Vi sono poi le rondini, che soprattutto in questo periodo, volano nei nostri cieli (foto 2) e costruiscono i loro nidi sotto le tegole e nelle grondaie. In particolare è il rondone che nidifica presso le nostre case.

Altri uccelli di città sono i piccioni (foto 3) che popolano le piazze delle principali città d’arte del Paese; la tortora (foto 4) che assomiglia al piccione ma ha colori molto più tenui e poi…ce ne sono meno esemplari in città! Certamente avrete notato la presenza di cornacchie (foto 5) e gazze (foto 6) per i loro versi caratteristici. Altri animali pennuti di città con altri versi, ma questa volta melodiosi, sono la cinciallegra (foto 7), il merlo (foto 8) il pettirosso (foto 9) e il cardellino (foto 10) che ben si mimetizzano nei parchi, nelle siepi e nei giardini.

[Photo Credit | Thinkstock]