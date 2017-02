Animali da colorare (gallery)

Uno dei modi migliori per educare iall’ecologia e al rispetto per gliè insegnare loro, attraverso il gioco, a riconoscere le specie, classificare gli animali, scoprire in qualevivono, sapere se la loro eistenza è minacciata dall’uomo, imparare ad amare e rispettare tutte le creature. E’ da questo principio che nasce l’L’edutainment è una parola composta che vuole sintetizzare, in un unico volocabolo, i termini inglesi education + entertainment. In italiano sta per educare divertendo, ossia trasformare in unun concetto, una nozione, una lezione per incuriosire ied educarli senza fatica ma con interesse e divertimento. Su questo principio noi di Ecologiae vi proponiamo una serie di immagini di animali da colorare, alcune pernsate per i più piccoli, altre per i bambini più grandicelli. E’ da questa gallery che potete prendere l’immagine di una(foto 1), temuto insetto nei mesi estivi ma tanto utile per mantenere in vita la! Altro insetto molto simpatico ai bambini, e soprattutto alle femmine, è la(foto 2) che vola spensierata tra i fiorellini in primavera. E che dire dell’che guarda con l’acquolina alla bocca un barattolo di miele? (foto 3); oppure dell’che salta fuori dall’acqua sorridendo? (foto 4).