Animali al mare: cani e cuccioli divertenti (gallery)

Come trascorrono le vacanze i nostri migliori amici a quattro zampe? Preferiscono il mare o la montagna? E al mare…cosa fanno? Prendono il sole, nuotano nell’acqua fredda, dormono sotto l’ombrellone o ancora corrono e passeggiano in compagnia del loro padrone? Per rispondere a tutte queste domande sbirciate la gallery di oggi, dedicata ai cani e ai cuccioli al mare!

La gallery di oggi, estiva e fresca, è dedicata a tutti i cani e i cagnolini buffi che hanno trascorso le loro vacanze al mare in compagnia dei padroni, fieri e divertiti approfittando di quelle spiagge e quegli stabilimenti che accettano i nostri cari amici a quattro zampe. Come bambini i cani al mare sono uno spasso! Perché per alcuni di loro è la prima volta mettere la zampa sulla sabbia o fare una nuotata al mare e le reazioni sono delle più buffe! Nella prima delle gallery dedicate agli animali al mare vediamo alcuni cani e cuccioli alle prese con il gioco del bastone (foto 1) come questo splendido esemplare di Retriever (foto 2) che con una certa tranquillità riporta il bastone al su padrone…del resto è in vacanza anche lui! Ci sono cani che si fanno il bagno (foto 3), altri che passeggiano o meglio, si riposano dopo una passeggiata o una corsa in riva al mare (foto 4).

Ci sono anche cuccioli che non ne vogliono sapere di mettere la zampa in acqua e preferiscono rimanere sul telo da mare vicinissimi al loro padrone (foto 5). Qui vediamo invece un cane al mare che nuota e si diverte (foto 6), due cani che si prendono il sole (foto 7) e altri che passeggiano in acqua refrigerati dal mare (foto 8) oppure stanchi dalla corsa in spiaggia (foto 9). Concludiamo la gallery dedicata ai cani al mare con la foto di questo esemplare che se la spassa a mollo!

[Photo Credit | Thinkstock]