Aumenteranno gli incendi boschivi: è tutta colpa del cambiamento climatico

Lo studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution parla chiaro: il futuro dei nostri boschi è a rischio in quanto il cambiamento climatico farà aumentare il rischio di incendi boschivi estremi a livello mondiale, e gli effetti di questo incremento sarà più marcato in tutto il bacino europeo del Mediterraneo, dal Portogallo alla Turchia.



I ricercatori si sono basati su un database nel quale sono state registrate le intensità di 23 milioni di incendi avvenuti nel mondo tra il 2002 e il 2013. Di questi, gli scienziati hanno analizzato i 478 più gravi. Ne è emerso che il 96%, e quindi quasi tutti gli incendi, sono risultati associati a condizioni atmosferiche anomale, a condizioni meteorologiche fuori dalla norma come un particolare vento o la siccità.

Da un punto di vista sociale ed economico, gli incendi più gravi si sono verificati in zone suburbane che si trovano in mezzo a foreste infiammabili, ad esempio negli Stati Uniti occidentali e nell’Australia sudorientale. Per quanto riguarda il Mediterraneo invece, l’incidenza degli incendi in aree climatiche analoghe è più bassa.

Secondo gli esperti il motivo potrebbe essere legato all’uso del territorio, che fa la differenza. Tuttavia nei prossimi decenni la situazione potrebbe cambiare a causa del cambiamento climatico. Secondo le proiezioni degli studiosi, nelle zone più a rischio ci potrebbe essere un aumento tra il 20 e il 50 per cento dei giorni favorevoli al verificarsi di incendi gravissimi, con un particolare incremento nel bacino de Mediterraneo. Il motivo, anche in questo caso saranno i cambiamenti climatici come l’aumento delle temperature e il calo dell’umidità in estate.