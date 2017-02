Le 10 auto elettriche più interessanti del Salone dell’Auto di Parigi (gallery)

0

Il Motor Show, o Salone dell’Auto, di Parigi si è appena concluso ed ha mostrato i bolidi che sfrecceranno per le nostre strade in futuro. Molte erano auto extra-lusso, altre le più classiche utilitarie, ma tra queste hanno trovato spazio anche auto che vorremmo vedere sempre più spesso on the road: le auto elettriche.

Tutti i tipi più recenti di veicoli elettrici, sistemi di ricarica, ed innovazioni della batteria sono stati esposti in queste ultime due settimane nella capitale francese. Queste 10 auto elettriche al 100% dimostrano chiaramente che il futuro del trasporto sarà più pulito di quanto è stato finora. Andiamo dunque a scoprire insieme quali sono questi modelli che vedremo presto nelle nostre città.

DeZir (Renault): Secondo la casa automobilistica francese la DeZir è la prova che “l’amore per l’ambiente e per le auto non sono affatto incompatibili”. L’auto ha un’autonomia di 160 km con accelerazione da zero a cento in poco più di cinque secondi. Il rovescio della medaglia? E’ solo una concept car, il che significa che è una di quelle situazioni “guarda ma non guida”. Prima o poi però dovrebbe sbarcare su strada (speriamo).

Smart Fortwo Electric Drive: L’autonomia è di 130 km con una batteria completamente carica e può raggiungere velocità autostradali, con un picco di circa 100 km/h. È stata progettata per essere un veicolo da città, e quando si aggiunge la coscienza pulita alla ricerca di un parcheggio, è difficile negare che questo non sia un grande passo verso la vita e la guida sostenibile. Circa 250 ForTwo elettriche arriveranno entro la fine del mese negli Stati Uniti, mentre per la produzione su larga scala bisognerà aspettare il 2012.

Twizy (Renault): Può somigliare ad una Smart per dimensioni, e forse è anche più piccola. Assomiglia ad un motorino, e secondo Renault la Twizy è la “macchina per gli abitanti delle città”. Considerate le dimensioni e la versatilità, la Twizy è una buona alternativa ai meno sicuri scooter elettrici già presenti sul mercato.

C-Zero (Citroen): Citroën entra nel mercato elettrico con una vettura progettata per la guida in città. Sulla base del modello Mitsubishi i MiEV, la quattro posti va da zero a 100 in 15 secondi, e vanta un’autonomia di 130 km e una velocità massima di 130 km/h. La batteria impiega 6-7 ore per una ricarica completa, ma può raggiungere l’80% in appena mezz’ora.

Movitron Teener (Ecoloc’car): Ha un peso inferiore ai 500 kg, un’autonomia di meno di 70 km, è una piccola due posti esposta da Ecoloc’car, una società francese che noleggia veicoli elettrici per brevi periodi. Ideale per chi deve sbrigare commissioni in città.

Townpod (Nissan): Nissan punta con la sua concept car completamente elettrica sul segmento degli imprenditori con una coscienza verde. Volendo essere una specie di limousine elettrica, l’auto dispone di otto porte, un sistema di sedili ribaltabili e un interior design che consente al pilota di configurare la vettura come vuole.

C30 DRIVe (Volvo): Con un’autonomia di circa 150 km, la C30 DRIVe è il nuovo veicolo urbano della Volvo. Ideato per brevi spostamenti giornalieri, può raggiungere i 130 all’ora ed ha un tempo di carica di otto ore.

Cybergo (Induct): Come la maggior parte dei veicoli in questo elenco, la Cybergo è progettata per uso urbano. Ciò che la distingue è che non è pensata per essere guidata da proprietari privati. In realtà, non può essere guidata da tutti, ma è pensata per il trasporto pubblico. Ha una capacità di otto persone, ma le sue piccole dimensioni permetteranno di spostarsi in dense aree urbane, dove gli autobus di grandi dimensioni hanno difficoltà a passare.

Zoe (Renault): Con tre vetture in questa lista, la Renault è sicuramente la casa più attiva sul mercato elettrico. E con la Zoe i francesi stanno letteralmente sfidando la concorrenza. A differenza della DeZir e Twizy, Zoe è sicuramente più prossima ad entrare sul mercato, probabilmente già a metà del 2012. Ci sono tre opzioni per la ricarica della batteria: una carica completa da 6-8 ore, una di 30 minuti di carica all’80%, o 10 minuti di carica, sufficienti per 60 km. La velocità massima è di circa 130 km/h, e vanta un’autonomia di 160 km.

Pélican (SimpliCity): Sicuramente è l’auto che ha destato più curiosità. La velocità massima è di soli 25 km/h e una autonomia di 35 km, non molto utile nemmeno in un ambiente cittadino. Dunque a cosa serve? Se avete bisogno di trasportare fino a 200 kg o 500 litri di materiale, ma non volete inquinare, Pélican fa per voi. Anche la mentalità verde a volte può essere molto creativa.

