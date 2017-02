Batterio killer, microbiologa avanza ipotesi bioterrorismo

0

Batterio killer, vi abbiamo appena aggiornato sui risultati, ancora parziali specifichiamo, delle analisi effettuate sui campioni di soia. Risultati che, al momento, con 23 campioni su 40 analizzati, scagionerebbero i germogli, fino a ieri indicati dalle stesse autorità sanitarie tedesche come i potenziali responsabili dell’epidemia di Escherichia coli che ha mietuto almeno 22 vittime in Germania, con circa 1.220 persone rimaste sinora contagiate.

E se dietro il dilagare del contagio ci fosse un atto di bioterrorismo? Chi può escluderlo? Ad avanzare questa ipotesi è la microbiologa Maria Rita Gismondo, a capo del Laboratorio di microbiologia dell’ospedale universitario Sacco di Milano.

L’esperta ipotizza una simile eventualità e giustifica il fatto che in Gran Bretagna siano stati rafforzati i controlli anti-terrorismo alimentare. La Gismondo sottolinea all’Adnkronos che questa ipotesi si prende sempre in esame anche se, senza una prova schiacciante, la classica pistola fumante, non si può mai accertarlo:

In questi casi il sospetto è sempre lecito, anzi è previsto dai normali protocolli di indagine. Ma se non si trova la pistola fumante è praticamente impossibile dimostrare che si tratti di una contaminazione di origine volontaria, o magari di un microrganismo involontariamente sfuggito da un laboratorio di ricerca.

Quando si deve percorrere la pista del bioterrorismo? Per l’esperta, meritevole di aver messo a punto un test rapido per la diagnosi dell’antrace, ogniqualvolta il nemico è invisibile, proprio come sta avvenendo in questo caso.