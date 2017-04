Biglietto gratis a Cinecittà World se porti le bottiglie di plastica da riciclare

0

In occasione della Giornata Mondiale della Terra che si celebra sabato 22 aprile 2017, a Cinecittà World si potrà entrare praticamente gratis. I visitatori sono invitati a portare con loro quante più bottiglie di plastica usate è possibile. Per ogni bottiglia inserita nell’eco-compattatore Greeny posto all’interno del parco in piazza Cabiria, si otterrà uno sconto di 50 centesimi sul prezzo del biglietto.

Dunque per avere un biglietto adulto intero gratuito servono 48 bottiglie (il prezzo del biglietto è di 24 euro) mentre per un biglietto ridotto serviranno 38 bottigle (costa 19 euro) e infine serviranno 24 bottiglie per il biglietto pomeridiano (l’equivalente di 12 euro).

EARTH DAY: COME IL MONDO FESTEGGIA LA GIORNATA DELLA TERRA

Tutte le bottiglie saranno riciclate e torneranno, grazie a Cinecittà World, a nuova vita. In occasione della Giornata Mondiale della Terra inoltre Cinecittà World inaugura la nuova area “MagicaMente Plastica” realizzata in collaborazione con Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica.

EARTH DAY, IL GIORNO DELLA TERRA

Sarà un percorso di edutainment rivolto alle scuole per raccontare ai bambini e agli studenti in quanti modi si può utilizzare la plastica e tutte le trasformazioni a cui questo materiale si presta. Il presidente di Corepla, Antonello Ciotti, si è così espresso a riguardo: