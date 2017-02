Birò, lo scooter elettrico a quattro ruote

0

Se l’anno 2010 si è chiuso con un bilancio negativo per l’ambiente, come si legge nel rapporto WWF, il nuovo anno sarà all’insegna della biodiversità e dell’energie pulite, almeno questo è quello che noi tutti speriamo! E’ importante che tutti noi nel nostro piccolo facciamo qualcosa per limitare i consumi e ridurre l’inquinamento.

Un modo semplice per cominciare è munirsi di un veicolo elettrico per raggiungere la sede di lavoro, l’Università in cui si studia, o per fare shopping a basso impatto ambientale. Su segnalazione di un lettore oggi vi parliamo di uno dei molti modelli di scooter elettrici ad emissioni zero, Birò della casa Estrima.

Questo veicolo si differenzia dagli altri perché è uno scooter a quattro ruote, molto più stabile di un comune scooter e pratico per viaggiare anche con il cattivo tempo e con il freddo. Birò è il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote sul mercato, con appena 103 cm di larghezza e 174 cm di lunghezza, una dimensione perfetta per poter essere parcheggiato negli spazi riservati agli scooter, e per evitare di perder tempo a cercare un parcheggio in una grande città. Lo scooter elettrico Birò si porta con facilità in mezzo al traffico e può viaggiare ovunque, anche nelle Ztl e nei centri storici delle città perché è basso impatto ambientale.

Il vantaggio di avere le dimensioni di uno scooter ma la comodità di una minicar è anche nella guida. Difatti lo scooter a quattro ruote si porta con il patentino del motorino, ma senza casco, si guida senza cambiare marce e senza frizione e può portare fino a due persone. Lo scooter Birò ha motore elettrico da 48V, potenza massima di 4 KW e velocità massima di 45 Km/h. I tempi di ricarica sono compresi tra 7 e 14 ore, durante le frenate il veicolo recupera energia. Il veicolo ha un’autonomia fino a 70 Km in condizioni ottimali. Le batterie al piombo gel hanno un’autonomia complessiva di circa 12.000 Km.

[Fonte: Estrima]