CasaClima Nature, cos’è e come richiederla

0

CasaClima Nature è una certificazione che valuta non solo l’efficienza energetica di un edificio, come avviene con la certificazione CasaClima tradizionale ma anche altri standard come la sostenibilità ambientale, le emissioni e la qualità di un’abitazione dal punto di vista della salute umana. Si tratta di una garanzia che attesta anche l’origine dei materiali utilizzati per la costruzione, la salubrità delle materie prime impiegate, il loro impatto sull’ambiente e sull’uomo. Per poterla ottenere, a rilasciarla è l’Agenzia CasaClima, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Vediamoli nel dettaglio.

Si parte dall’efficienza per riscaldamento che deve avere un punteggio assegnato che risulti inferiore ai 50kWh/m2a;

secondo parametro è l’indice di emissione di CO2 che non deve superare i 20kg/m2a;

di CO2 che non deve superare i 20kg/m2a; terzo punto riguarda, come anticipavamo, le materie prime utilizzate per la costruzione che vengono valutate in base all’intero ciclo di vita, il cosiddetto bilancio ecologico, life cycle assessement. Il punteggio totale dei materiali non deve sforare i 200.

Per operare questi calcoli l’Agenzia CasaClima si affida a strumenti affidabili, specifici software di calcolo che valutano l’ecocompatibilità di una costruzione in toto. Per farvi un esempio pratico le componenti in legno di un’abitazione non devono usare legno tropicale o proveniente da riserve naturali; il consumo di acqua va ridotto al minimo usando impianti a risparmio idrico ed altre tecniche di riutilizzo delle acque. Aspetto rilevante della valutazione è l’esclusione di lacche, vernici ed altri prodotti che contengono solventi, PVC, idrocarburi alogenati, dalla rifiniture della casa.

Per richiedere la certificazione CasaClima Nature bisogna seguire tutte le indicazioni ed attenersi scrupolosamente ai requisiti contenuti nella direttiva tecnica aggiornata a maggio 2011, compilare l’apposito modulo che trovate nella sezione dedicata dell’Agenzia CasaClima e spedirlo, insieme alla richiesta di certificazione energetica compilata in tutti i suoi punti e allegando la documentazione richiesta, all’indirizzo indicato. Una curiosità: la prima targhetta CasaClima Nature è stata consegnata il 2 luglio del 2010.