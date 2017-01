Ceramica al posto della plastica: il gruppo Facebook More Clay less Plastic

0

Si chiama “More clay, less plastic” ed è il progetto tutto italiano che promuove l’uso della ceramica e della terracotta al posto della plastica per tutti gli usi quotidiani. Qualsiasi iniziativa che promuova la diminuzione dell’uso della plastica è lodevole, ma questa volta il progetto è tutto italiano ed è nato dall’idea della ceramista Lauren Moreira di Frisanco, in provincia di Pordenone.

Il concetto alla base del gruppo è semplice: se impariamo ad usare la ceramica e la terracotta al posto della plastica usa e getta, ad esempio per gli attrezzi di cucina che ormai sono quasi sempre fatti di plastica, faremo un grande regalo all’ambiente e ridurremo i costi della produzione e del riciclaggio della plastica. L’oggetto simbolo del gruppo è infatti un colino di ceramica che ci ricorda come ai tempi dei nostri nonni, oggetti che adesso sono di plastica erano fatti in ceramica. Se pensiamo che i rifiuti in plastica negli oceani uccidono spesso gli uccelli marini e che molti animali finiscono per ingerire plastica, ci rendiamo conto di come anche i piccoli gesti quotidiani, come sostituire gli imballaggi di plastica o rinunciare ai piatti e ai bicchieri di plastica usa e getta, possono essere un utile passo in avanti per la salute del nostro pianeta.

Oltre ad essere eco-friendly, l’uso della ceramica promuove anche l’artigianato locale e dà una mano agli artigiani che producono oggetti fatti a mano, alimentando un commercio che altrimenti sarà destinato a scomparire. Il movimento “More clay, less plastic” ha preso rapidamente piede su Facebook, dove ha avuto il sostegno di numerosi artigiani ceramisti di tutto il mondo.

Photo Credit| Thinkstock