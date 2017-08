Chi è Gianluca Galletti, nuovo ministro dell’ambiente con Renzi

0

Chi è Gianluca Galletti, il nuovo ministro dell‘ambiente con Renzi? Addentriamoci insieme in una nomina tinta di grottesco, cercando di capire perché è stato scelto per il ministero un uomo dell’UDC che non vanta la minima competenza nel settore ambientale nel suo curriculum.

Nemmeno un anno e ci ritroviamo a doverci chiedere chi è il nuovo ministro dell’ambiente, questa volta, più in particolare, chi è Gianluca Galletti. Se per il Governo Letta tristemente notavamo la sostanziale mancanza di preparazione specifica di Andrea Orlando (ora ministro della Giustizia), questa volta ci sembra che la situazione sia ancora più fosca e spiegabile, probabilmente, solo con volontà politiche che esulano dalle tematiche ambientali in sé per sé.

Ma procediamo. Gianluca Galletti ha 52 anni, è un politico bolognese. La sua storia politica è legata all’UDC di Pierferdinando Casini. Nel 2008 è stato il vice capogruppo vicario dell’UDC alla Camera, nel 2010 raccoglie poco più del 4% candidandosi come Governatore dell’Emilia-Romagna, nel 2012 diventa vicepresidente UDC alla Camera e quindi nuovo capogruppo alla Camera per l’UDC.

Nel maggio 2013 Gianluca Galletti assume un ruolo all’interno di un ministero ma no, non è quello dell’ambiente, né quello dell’agricoltura o dell’economia, ma quello dell’Istruzione, dove viene nominato sottosegretario da Letta. Negli anni ha anche ricoperto, comunque, ruoli in commissione Bilancio, Tesoro, Finanze, per il Federalismo.

Chi è Gianluca Galletti, il nuovo ministro dell’Ambiente di Renzi, al di là della storia politica? È laureato in economia e commercio, è un commercialista. Scavando nella sua biografia si trova poco altro, è completamente e preoccupantemente assente qualsivoglia prova di competenza nel settore ambientale.

Arrivati a questo punto si sarà capito che la vera domanda non è chi è Gianluca Galletti, ma perché Gianluca Galletti. L’impressione è che il ministero dell’ambiente sia stato utilizzato a fini politici come merce di scambio per la felicità dell’UDC.

Realacci ha speso grandi parole per Renzi, per la Green Economy, l’importanza che avrebbe avuto l’ambiente nel nuovo Governo. A oggi, ci sembra che l’importanza a esso attribuita sia infinitamente inferiore rispetto alle attese. Vedremo come se la caverà il nuovo ministro e ovviamente speriamo possa – nonostante tutto – distinguersi per competenza e intraprendenza, ma la fiducia e l’ottimismo, ci dispiace, li abbiamo esauriti.

Photo credits | Massimiliano Scarabeo su Flickr