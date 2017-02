Citroen regala un’auto alle associazioni ambientaliste

0

Diciamolo subito, a primo impatto si vede che si tratta di una strategia di greenwashing, ma siccome sia il mezzo che il fine fanno bene all’ambiente, ne vale la pena di parlarne. L’idea è della Citroen, la famosa casa automobilistica francese, che ha avviato una campagna ambientale denominata Citron Creative Ecologie. Durante la sua presentazione italiana, avvenuta a Roma presso l’Aranciera di San Sisto, è stato presentato anche un concorso decisamente innovativo, nonostante sia alla seconda edizione. Si chiede infatti ai partecipanti di votare le proprie associazioni ambientaliste preferite.

In breve, i partecipanti, entro il 30 giugno,potranno accedere alla pagina di Facebook di Citroen Italia, al sito www.citroen.it oppure al sito www.1clickdonation.com, e votare la loro associazione no-profit preferita, che come unico requisito deve avere un sito internet. Ovviamente sempre associazioni che si occupano di tematiche ambientali. Alla fine della votazione quelle che avranno ottenuto più voti riceveranno delle donazioni da parte di Citroen. In particolare le prime due otterranno due Citroen C-Zero, la city car della casa francese che è 100% elettrica; mentre le successive 6 otterranno una bicicletta elettrica ripiegabile.

L’iniziativa prende il nome di Citroen Creative Donation, giunta alla seconda edizione dopo che nel 2011 aveva dovuto scegliere in un elenco di oltre 1.600 associazioni di volontariato selezionate da 210 mila utenti. In palio lo scorso anno c’erano cinque Grand C4 Picasso, un Citron Jumpy, ed una Citroen Berlingo.

Non a caso il concorso si apra proprio a pochi giorni dall’Earth Day, per manifestare il proprio apprezzamento per l’iniziativa e dimostrare di far qualcosa di concreto per l’ambiente. Ed in realtà già qualche mossa la Citroen l’ha effettuata, come la donazione di 14 auto elettriche al Comune di Roma. Piccoli gesti che servono per pubblicizzare il proprio impegno per l’ambiente e tentare di entrare prepotentemente nel mercato italiano dell’auto elettrica. Sempre ammesso che ci sia un mercato italiano dell’auto elettrica.

Photo Credits | Getty Images