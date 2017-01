Clini risponde alla sentenza de L’Aquila

0

Anche il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini interviene su Radio 24 riguardo alla sentenza che ha visto condannare a 6 anni tutti i membri della Commissione Grandi Rischi per aver minimizzato, secondo la sentenza, il rischio relativo al terremoto che poi devastò L’Aquila. Il ministro interviene ricordando come non si dovrebbe puntare il dito contro gli scienziati, ma semmai contro le istituzioni e la classe politica.

Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini interviene sulla sentenza de L’Aquila parlando di una forte confusione di ruoli in atto:

Il rischio è che si sia affermato il principio che non è ammesso il dubbio in una valutazione scientifica. Io credo si debba restituire a ogni componente della vita sociale il suo ruolo. Il ruolo della scienza non è quello della politica e non è neanche quello dell’amministrazione. Probabilmente c’è un po’ di confusione di ruoli.

Parole che sono il preludio a un più deciso attacco di Clini alle istituzioni e alla classe politica, secondo il ministro i veri responsabili (indiretti) del disastro, in termini di prevenzione.

La catena di comando dovrebbe essere quella nella quale le istituzioni ricevono gli input dalla scienza, dalle agenzie territoriali, dalla sanità e, sulla base delle informazioni assumono le decisioni. Che possono anche essere decisioni cautelative che a volte possono apparire esagerate, altre volte sono utili per prevenire i danni. Questo avviene sempre quando le istituzioni non sono credibili. […] Le istituzioni, che poi sono amministrate in ultima istanza dalla politica, dovrebbero riprendersi la responsabilità di decidere, gli scienziati devono dare le loro valutazioni, dare le loro previsioni e i loro scenari, ma poi è la politica che deve assumere le decisioni. Io riguardo ai sismi sto dicendo da quando sono ministro che l’Italia è un paese vulnerabile e che non possiamo aspettare gli eventi per accorgerci che ci sono zone dove non si poteva costruire. Allora, la politica deve assumersi questa responsabilità: che gli standard di costruzione vengano tarati su livelli più elevati, e che ci siano aree del nostro paese che vanno non utilizzate.

