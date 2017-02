Come coltivare le fragole

0

Coltivare le fragole non è difficile se si seguono alcune indicazioni rispetto al soleggiamento, alla preparazione del terreno e all’innaffiatura. È anche facile trovare i sementi o direttamente le piantine di tipo biologico per approntare una coltivazione bio che congiunga alla bontà dei frutti la genuinità derivante da una coltivazione naturale.

Una volta acquistati i sementi o le piantine di fragole (la semina presenta delle complicazioni, sono quindi consigliabili le piantine a meno che non si sia coltivatori esperti) occorre tenere a mente, tanto che le si voglia coltivare in campo aperto quanto che le si voglia coltivare in vaso, che le fragole necessitano di un soleggiamento pieno, quindi di una posizione dove possano ricevere il massimo della luce solare, e di un terreno ben lavorato, sabbioso e ricco di sostanze organiche (quindi concimato generosamente prima della messa in dimora delle piante o dei semi), con un Ph leggermente acido compreso tra 5,5 e 6,5. Il drenaggio è particolarmente importante, occorre quindi lavorare bene il terreno prima e durante la coltivazione, arieggiandolo con delle zappettature accorte.

Nel caso si fossero acquistate le piantine di fragole (o si fosse seminato in semenzaio per poi trapiantarle) occorre mantenere una distanza tra le piantine di 20-25 cm sulla fila e di 60 cm o anche più fra le varie file. Allo stesso modo, se si è seminato a spaglio, si dovranno poi diradare le piantine per portarle alla distanza indicata.

Per ciò che concerne le innaffiature queste devono essere costanti e obbligatoriamente giornaliere nei mesi di grande caldo. Molto meglio, inoltre, innaffiare le piante di fragole alla base evitando di bagnare le foglie e i piccoli frutti, perché questo le renderebbe più vulnerabili alle malattie e soggette a marciume. Proprio per questo, infatti, chi utilizza sistemi di irrigazione dovrebbe fare attenzione alla piantine di fragole: i sistemi a goccia sono perfetti, quelli a spruzzo decisamente meno indicati.

Molto utile è infine la pacciamatura, operazione da compiersi presto e da ripetere ogniqualvolta lo strato di foglie, rametti e paglia si disperde nelle vicinanze delle piante.

Seguendo queste poche indicazioni è possibile avviare la propria coltivazione di fragole, magari anche biologica, per poter gustare i frutti delle proprie piante dalla piena primavera fino alla fine dell’estate.

Photo Credits | Marco [mach-ms] su Flickr