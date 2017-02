Criceti teneri e divertenti (gallery)

0

Chi da bambino non ha mai desiderato avere un piccolo criceto da coccolare? Penso tutti, o quasi. Per chi non ha potuto veder realizzato il suo sogno propongo una gallery ricca di immagini tenere e divertenti di criceti grassocci e tenerissimi! Dal criceto colto in fragrante mentre esce da una sporta dopo aver sgranocchiato un po’ di cibo, al criceto che si divide un biscottino con la sua compagna…le immagini sono 10 ma sono una più tenera e divertente dell’altra.

I criceti sono tra gli animali domestici più amati dai bambini, e anche dai genitori. Forse perché sono piccoli e si possono accudire dentro una gabbia quindi rispetto a cani e gatti sono meno “impegnativi”. Sta di fatto che in molte case ci sono dei criceti, che vivono in gabbie più o meno confortevoli. Ma non tutti i criceti vivono tra quattro grate: i più fortunati scorrazzano liberi in casa e di tanto in tanto si rifugiano nella loro tana per dormire e mangiare. Questo simpatico criceto sembra invece preferire il cibo degli umani che preleva direttamente dalla sporta della spesa (foto 1). Un criceto che si dondola (foto 2) uno che sembra dire: “mi hanno scoperto…che fare (foto 3)?” Qui invece si vede un criceto che rosicchia un semino non curante di essere visto da…occhi indiscreti. Due teneri criceti si dividono cordialmente un biscottino (foto 5).

Vediamo poi l’immagine di un criceto simpativo che fa capolino da un foro nella sua tana (foto 6), forse aspetta la pappa? Qui c’è invece un criceto sportivo che si allena alla corda (foto 7), mentre questo criceto è pronto per la partenza di una gara di corsa (foto 8) del resto, negli sport, ogni criceto ha la sua specialità: questo ad esempio è alle prese con il salto…in alto (foto 9), quest’ultimo invece con una bella mollichina di pane (foto 10).

[Photo Credit | Thinkstock]