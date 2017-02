Decorazioni per il Natale 2014 ecologiche e fai da te con carta e cartone

0

Con carta e cartone si possono realizzare tantissime decorazioni per il Natale 2014 fai da te ed ecologiche: dalle decorazioni per l’albero alla carta per avvolgere i regali, dall’oggettistica ai festoni, l’unico limite è la fantasia. Ecco una serie di idee e di immagini da cui prendere spunto per le proprie decorazioni natalizie.

Per un Natale 2014 ecosostenibile si possono realizzare decorazioni ecologiche con il fai da te riciclando carta e cartone: non solo si preserverà l’ambiente ricorrendo al riciclo creativo, ma si potranno trascorrere dei bei momenti insieme alla propria famiglia (e ai bambini soprattutto) risparmiando anche qualcosa. Cosa si può realizzare con carta e cartone? Praticamente di tutto. Ecco un insieme di idee dalle quali prendere spunto.

Decorazioni Natale 2014 ecologiche e fai da te con la carta: oggettistica e festoni

Tra le decorazioni per il Natale 2014 ecologiche che si possono realizzare con il fai da te abbiamo i classici festoni di carta, realizzabili con qualunque tipo di materiale presente in casa, collegando eventualmente i vari pezzi per creare lunghi festoni da appendere in salotto o in altre sale della casa. I più sfiziosi potranno ricreare le forme dei cristalli di neve, ma anche i cerchietti collegati (di colore rosso, bianco o anche differente, eventualmente da abbinare al colore predominante dell’albero), faranno un’ottima figura. L’oggettistica realizzabile riciclando la carta è tantissima: in foto un esempio di piccolo albero di Natale da appoggiare su una mensola o al centro di un tavolo.

Decorazioni Natale 2014 fai da te, forme da appendere in carta e cartone

Vi sono poi, oltre ai festoni, tantissime forme da appendere come decorazioni per il Natale 2014 realizzate con carta e cartone: le piccole creazioni possono essere appese all’albero di Natale, ai lati del camino, alle mensole o agli infissi delle porte interne di casa. Alcune idee per forme da ritagliare: cerchietti colorati come palline natalizie, foglie brune, fiocchi di neve, renne, volti di Babbo Natale, pacchetti regalo, alberelli, palline e foglie di vischio, stelle comete. Si possono inoltre appendere delle strisce rosse o decorate con disegni e fantasie riportanti sopra i più svariati messaggi di auguri.

Decorazioni Natale 2014 ecologiche in carta e cartone: pacchi, bigliettini e altro

Continuiamo con altre idee per le decorazioni del Natale 2014 ecologiche da realizzare riciclando carta e cartone con altri elementi come la carta da pacchi, i bigliettini di auguri di piccole e grandi dimensioni, che possono anche contenere semplici pensierini scritti dai bambini e tenuti in casa per il periodo natalizio. Come si può vedere dalla foto allegata rivestire i pacchi regalo è semplice: basta carta di qualsiasi colore su cui applicare forme quali stelle, cerchietti colorati, alberelli natalizi e chi più ne ha più ne metta. Allo stesso modo il cartoncino o la carta può essere ripiegata per creare dei bigliettini con copertina con sopra incollate forme oppure con sopra disegnate immagini natalizie (che possono essere riprodotte anche sul retro).

Photo credits | grabadonut, John Taylor, John Taylor, Cinty Ionescu, Neil Milne, Miheco su Flickr