Decorazioni di Natale fai da te per festività eco-friendly

Ecco tante soluzioni per decorazioni di Natale fai da te, per passare le festività all’insegna dell’ecosostenibilità e dell’economicità, utilizzando materiali di recupero come carta e cartone, e materiali naturali. Per un Natale più green e per divertirsi a decorare la propria casa con accessori creati di propria mano.

A Natale si può fare a meno di comprare delle nuove decorazioni per la casa. Realizzare tanti elementi decorativi con materiali semplici, di recupero o naturali, è molto semplice, e spesso non richiede altro che un paio di forbici oppure ago e filo. In molti casi il limite è rappresentato solo dalla propria fantasia. Ad esempio, con la carta e un paio di forbici si possono realizzare un’incredibile varietà di decorazioni natalizie, fiocchi di neve da appendere al soffitto, all’albero di natale o alle mensole della propria casa, stelle di carta rosse o di vari colori possono allo stesso modo essere posizionate ovunque, e possono anche essere, se ben ripiegate, impiegate come soprammobili. Il tutto può essere realizzato con carta e cartone sottile recuperato in casa da materiale inutilizzato (anche dalle scatole abbandonate nel ripostiglio). I più intraprendenti possono anche decidere di realizzare un vero e proprio albero di carta, sia mettendo assieme vari blocchi (usando per esempio vecchi quotidiani su cui poi apporre cerchietti rossi e stelle gialle) sia tagliando un grande foglio di cartoncino colorato (verde, bianco o anche rosso) e ripiegandolo a spirale, per poi addobbarlo con altre decorazioni di carta. Infine, è possibile realizzare suggestive decorazioni di Natale con ritagli di carta a forma di stella da applicare sulle lampadine.

Ma decorazioni di Natale fai da te possono essere realizzate anche con elementi naturali come rami di pino, aghi di pino e pigne: realizzare una ghirlanda è molto semplice, può essere fatto con rami sottili di pino piegati a cerchio e quindi legati, o anche con diversi rametti. Con i rami di pino si possono inoltre realizzare veri e propri festoni da appendere dentro o fuori di casa, magari corredati dall’aggiunta di qualche pigna. Chi è invece pratico nell’uso di ago e filo può realizzare delle stelle da appendere con materiale residuo, o anche ricamare disegni natalizi da collocare in casa. Con carta recuperata, cartone ed elementi vari si possono inoltre realizzare ogni genere di simpatici e originali biglietti d’auguri fai da te, nonché la carta per rivestire i regali.

