Earth Day 2008: The call for climate, oggi in tutto il mondo mobilitazione telefonica per salvare il Pianeta

Scatta l’, 24 ore dedicate tutte alla Terra, ai suoi problemi di “respirazione”, ai cambiamenti climatic i che ne stanno distruggendo le biodiversità, al disastroso effetto serra , alla deforestazione New York, Roma, Barcellona, Caracas, Mosca, San Francisco, Tokyo sono solo alcune delle città che si mobiliteranno oggi per l’Laha raccolto l’adesione di ben 174 Paesi di tutto il mondo, per un totale di oltre 4000 eventi organizzati.

Intanto Wwf Italia Greenpeace , in collaborazione con Mediaset , hanno lanciato uno spot salvambiente, ““, che andrà in onda fino a sabato 26 aprile.Chiudere i rubinetti, non lasciare gli elettrodomestici in stand-by, preferire la doccia al bagno, risparmiando così 100 litri di acqua , spegnere la luce quando si esce da una stanza, sono solo alcune delle piccole buone azioni per la Terra, evidenziate dallo spot ecologista.