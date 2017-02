Casa, eco-casa, gli appartamenti sostenibili del futuro

0

Casa, eco-casa. E che fare se non sospirare d’ammirazione quando ci si ritrova davanti a delle case ecosostenibili, che uniscono l’efficienza energetica degli interni ad un design innovativo che esteticamente non ha nulla da invidiare, tutt’altro batte 10 a 1, i monotoni palazzoni grigi che continuano a deturpare il territorio italiano?

A Firenze la scorsa settimana è stato inaugurato il primo stabile a impatto zero della città, classe energetica A. Molte delle case ecologiche in Europa, in Italia (vedi la Smarthouse Mabo di Arezzo, ad esempio) sono unifamiliari. O spesso si tratta di grandi edifici progettati a scopo pubblicitario, che non verranno mai utilizzati ad uso residenziale. Ma noi vogliamo una casa, una ecocasa, accessibile, piccola, graziosa. Magari, perché no, un eco-appartamento, con spazi funzionali e dalla facciata diversa dal solito grigiume che ormai ha stancato. In giro per il mondo ci sono tanti progetti in corso, più o meno pubblicizzati, di aziende che hanno sposato la bioedilizia. Non allontaniamoci troppo dall’Italia: andiamo in Svizzera, dove sorge lil complesso di appartamenti Gebhartstrasse a Liebefeld, della Halle 58 Architects.

Per far posto a questo palazzo multifamiliare, tirato su in un anno, sono stati demoliti sette garage. La pianta a forma di barca della nuova casa in legno è stata determinata dalla forma della proprietà.

Ci sono in tutto tre appartamenti di pari dimensioni costruiti interamente in legno, accessibili attraverso una scala di cemento. Su ogni piano la facciata si compone di elementi in legno, vetrate e porte d’ingresso.

L’edificio è in grado di sfruttare la luce del giorno, grazie alle grandi finestre esposte a sud-ovest. Gli architetti hanno aggiunto ghiaia sotto i pavimenti per conservare il calore. Se c’è troppo sole, ci sono delle lamelle di legno regolabili che lo oscurano. Il riscaldamento idronico è fornito da una stufa a pellet nel seminterrato, ma si stima che il 76% del riscaldamento verrà dal solare passivo.

Sul tetto, rigorosamente verde, sono installati pannelli fotovoltaici, con annessa area di ricreazione. Non c’è che dire, questi eco-appartamenti sono semplicemente stupendi, dentro e fuori!