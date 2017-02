Eco-edilizia, un’intera casa fatta di pedane riciclate

0

Il termine tecnico è “pallet“, ma in Italia lo chiamiamo paletta, pancale o bancale. In definitiva si tratta delle pedane di legno utilizzate per il carico e scarico merci, che una volta usate finiscono spesso in discarica. Ma si tratta sempre di legno, seppur di bassa qualità. Perché sprecarlo?

E allora in Inghilterra hanno avuto un’idea: riciclare queste pedane per costruirci delle case, e non solo. La trovata sembra aver attecchito talmente in fretta che sta diventando la base per un nuovo genere di architettura. Un genere decisamente ecologico dato che questo materiale è sostenibile, riciclato e fa uso di imballaggi scartati. Recentemente ne abbiamo avuto un bell’esempio con il Jellyfish Theatre di Londra, un intero teatro tirato su con materiali tradizionali, ma anche 800 pedane provenienti dai vicini mercati.

La moda si sta diffondendo in fretta. La casa che vedete nella foto in home page è stata progettata con la parete esterna fatta di pallet industriali. L’architetto ha voluto creare una “pedana estetica” che sarebbe ecologica quanto bella. Invece la moderna scultura che vedete nella foto qui sopra è stata progettata in occasione del festival WOMAD nel Regno Unito. Costruita dalla Roots Architecture, tra gli altri componimenti, è fatta di pallets a zero chilometri con un sistema di travature triangolari. Alla fine del festival, sarà smontata in tantissimi pezzi di legno ordinario, pronti per la prossima trasformazione.

Infine questo rifugio è stato progettato per i profughi del Kosovo nel 2006. Ora è in fase di sviluppo come appartamento economico ed efficiente non solo per gli sfollati, ad esempio a causa di catastrofi naturali, ma anche come soluzione per abitazioni prefabbricate a prezzi accessibili. L’idea non è male, dato che in caso di catastrofe, molti dei pallet arriverebbero immediatamente, visto che sono facilmente trasportabili, insieme ai viveri e ai materiali di prima necessità, in maniera da poter essere montati in fretta e dare un tetto agli sfollati. I rifugi possono essere costruiti a mano, senza macchinari complicati, ad una velocità di 500-600 pallet al giorno. Un rifugio transitorio che misura 3×6 metri avrebbe bisogno di solo 80 pallet (dunque si potrebbero tirar su almeno 7 case al giorno) ed un costo di circa appena 500 dollari (meno di 400 euro).

Fonte: [Treehugger]