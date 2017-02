Le eco-star di Hollywood, ad ognuno la sua macchina ecologica

0

Abbiamo più volte sottolienato come le star di Hollywood fossero una delle categorie più in prima linea nel combattere il surriscaldamento globale e l’inquinamento, e a dare il buon esempio di come si vive ecologico. Abbiamo raccolto per voi le 10 star più famose che hanno voluto “sfilare” davanti ai paparazzi di tutto il mondo, sfoggiando la loro nuova auto ecologica. Andiamo a scoprire questa gallery.

La celebrità delle celebrità, Brad Pitt, ha recentemente ammesso di aver scambiato la sua vecchia auto con una ad idrogeno, la Bmw Hydrogen 7, uno dei SUV di lusso per una categoria che può permettersi di spendere fior di quattrini pur badando all’ambiente.

Non è voluto essere da meno Ewan McGregor, il quale sfoggia nel giardinetto della sua casa la famosa Toyota Prius, una delle prime auto ibride in circolazione al mondo. Questa è la versione station wagon, e si vede quanto il bel Ewan ci tenga, la lucida più degli Oscar.

Un’altra auto ibrida, un’altra star un po’ meno “appetitosa” per le nostre lettrici. Si tratta di Larry David, attore e produttore ormai non più giovanissimo, molto attivo nelle campagne contro il riscaldamento globale. Non conosciamo il modello dell’auto, ma sappiamo per certo che è ibrida.

Questo è Jay Leno in sella ad un’auto d’epoca che non è propriamente ecologica. A parte questo suo piccolo vezzo però, assicura i fans sul suo impegno ambientalista, rendendo ufficiale il suo recente acquisto della Electric Tesla Roadster, un’auto che già dal nome si capisce sia elettrica, e che dice gli sia costata “solo” 98 mila dollari.

Adrian Grenier, uno degli attori del “Diavolo veste Prada” è un altro dei fans della Toyota Prius, diventata quasi uno status symbol ad Hollywood. Anche lui, come Brad Pitt, ha ammesso di aver venduto il suo mastodontico Hummer per guidare un’auto che consuma un decimo rispetto alla sua vecchia vettura.

E proprio come Pitt fa un’altra star del cinema, Wentworth Miller, conosciuto dai più per Prison Break, che si fa spesso fotografare insieme alla sua Bmw Hydrogen 7, una delle prime auto ad idrogeno in circolazione sul pianeta. Una bella pubblicità per la casa automobilistica tedesca.

Woody Harrelson, famoso anche in Italia per film com Will & Grace e Non è un paese per vecchi, invece fa parte della schiera dei fan Toyota, anche senza acquistare una Prius come i suoi colleghi. La sua auto è la RAV4, un’altra auto elettrica.

Anche Robin Williams, nonostante i recenti problemi di salute, ha voluto dare una mano all’ambiente acquistando la solita Prius.

La sfida tra la Prius e la Bmw Hydrogen 7 continua con un punto a favore dell’auto tedesca recentemente acquistata da Jason Bateman, attore di Hancock, che l’ha recentemente presentata al grande pubblico insieme al sopra citato Brad Pitt, ma anche alle uniche due donne che finora si sono occupate di auto ecologiche, e cioè Cameron Diaz e Kristen Davis.

Non potevamo non chiudere con la star più rappresentativa del movimento ecologico di Hollywood, Leonardo di Caprio. Pensate quanto è rimasto contento della sua Toyota Prius (tanto per cambiare) che dopo averla acquistata per sè ne ha regalata anche una alla madre, una al padre ed una alla suocera. Più eco di così.