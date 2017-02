Ecologia e sostenibilità ai Golden Globe Awards con Livia Firth e Giorgio Armani

0

Livia Firth, creative director del progetto ecosostenibile Green Carpet Challenge, ha indossato un abito ottenuto con la compressione meccanica, non chimica, della plastica delle bottiglie riciclate. Nulla di questo all’apparenza: l’abito è un fourreau nero con bustino a fasce orizzontali abbellite da un piping a contrasto e una coda con pieghe geometriche doppiate con una stampa floreale color avorio. Fashion ed elegantissimo.

Quale migliore occasione per sfoggiare il nuovo abito creato su misura per lei da Giorgio Armani deilla notte dei Golden Globe Awards di Los Angeles? La notizia merita la nostra attenzione perché si può essere eleganti e raffinati anche indossando un abito a basso impatto ambientale, realizzato secondo i principi dell’ecosostenibilità e del riciclo di materiali. Soddisfazione anche da parte Armani che ha sposato una causa ecologica per un evento così importante per gli USA

L’entusiasmo e la dedizione di Livia per la causa ambientale sono stati per me una fonte di ispirazione. L’attenzione per il mondo che ci circonda è un problema che riguarda noi tutti, e al quale non possiamo sottrarci.

E’ la terza volta che la bella moglie di Colin Firth sfida la monotonia e l’abbondanza dei Golden Globes Awards di Los Angeles con il Green Carpet Challenge per lanciare un messaggio di sostenibilità al mondo intero. Lo stile di vita di Livia Firth è tutto green: anche gli accessori sono ottenuti con materiali riciclati o sono oggetti di riuso. Notate gli orecchini di diamanti vintage e le scarpe già indossate nella premiazione degli Oscar dello scorso anno. Quando c’è l’ambiente di mezzo non si rischia di essere retrò o di fare una brutta figura, e quindi evviva l’arte del riciclo e del riuso, anche per le star di Hollywood. Secondo le indiscrezioni Livia avrebbe arruolato altri stilisti e design per le sue creazioni, come Tom Ford e Karl Lagerfeld…staremo a vedere.

[Fonti: Adnkronos; Libero Quotidiano; Ecostiletto]