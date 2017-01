Ecosistemi a rischio, si pensa ad una Lista Rossa anche per loro

0

Da alcuni anni l’organismo dell’ONU IUCN sta salvando diverse specie dall’estinzione grazie alla compilazione dell’ormai famosa Lista Rossa, un elenco di specie che devono essere protette perché molto vicine alla sparizione totale. Da qui si è pensato di allargare lo sguardo e coinvolgere anche gli interi ecosistemi. Per questo l’International Union for the Conservation of Nature sta studiando la possibilità di stilare una nuova lista degli ecosistemi che rischiano il collasso, e che chiaramente vanno protetti.

I danni contro un ecosistema sono esattamente comparabili a quelli alle specie animali, e forse sono anche peggiori visto che per un ecosistema che collassa ne risentono centinaia di specie di animali. La proposta formale dovrebbe essere presentata il prossimo anno da Jon Paul Rodriguez, leader della IUCN Commission on Ecosystem Management’s Ecosystems Red List Thematic Group. Verranno stilati dei criteri di valutazione (ancora non tutti gli scienziati hanno trovato un accordo comune su questi punti) ed avviati progetti di tutela forestale, sviluppo delle Riserve, e così via.

Alcune aree a rischio da tutelare sono già state individuate come la Riserva dei Falchi in Venezuela, il Delta del Liaohe in Cina, il New South Wales in Australia e alcune zone della Nuova Zelanda, della Patagonia e del Senegal. Si studieranno anche i corsi dei fiumi e i parchi attraverso i quali essi passano, come per esempio quello del Mississipi. L’elenco servirà poi per raccogliere fondi da parte delle associazioni no profit da destinare a progetti di tutela organizzati dal comitato scientifico dell’IUCN. L’elenco che rappresenterà gli ecosistemi sarà denominato Lista Verde, sarà ufficialmente completata una prima stesura nel 2014, con la copertura globale nel 2025.

La valutazione del rischio aiuterà le persone ad identificare dove sono le minacce principali, e quindi identificare che cosa possiamo fare al riguardo

ha spiegato Edmund Barrow, capo dell’IUCN’s Ecosystem Management Program.

[Fonte: Livescience]

Photo Credits | Getty Images