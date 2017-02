Ecuador: Chevron condannata a pagare per i disastri petroliferi

0

Nuovo colpo per le compagnie petrolifere che stanno cominciando a pagare per i danni all’ambiente che stanno creando. Il colosso mondiale Chevron è stato infatti condannato a pagare 18,2 miliardi di dollari dal tribunale ecuadoriano, ad un gruppo di 30 mila cittadini di Lago Agrio che avevano visto il proprio territorio devastato dalla Texaco, la compagnia petrolifera che nel 2001 si è fusa nella Chevron.

Già nel 2011 la corte d’appello della provincia di Sucumbios aveva condannato il colosso a pagare poco più di 8 miliardi di dollari, aggiungendo l’obbligo delle scuse ufficiali al popolo. Ma l’azienda non solo si era rifiutata di scusarsi, ma aveva pure fatto ricorso. E così nei giorni scorsi questa sentenza peggiorata, e di molto, potrebbe mettere la parola fine alla questione.

Il motivo della denuncia da parte dei cittadini che abitano all’interno e nelle vicinanze dell’Amazzonia ecuadoriana bisogna ricercarlo nell’attività della Texaco iniziata sin dagli anni ’70. Si calcola che sin da allora l’azienda petrolifera abbia sversato 68 miliardi di litri di prodotti tossici che hanno inquinato fiumi e laghi, ammazzando la foresta e tutto ciò che ci viveva dentro. Tutto ciò ha portato a piogge acide, carenza di fauna, e persino alla formazione di veri e propri laghi di petrolio.

L’azienda era convinta di essersela cavata una decina di anni fa con qualche milione di dollari da spendere per bonifiche che non sono servite a nulla, se non per pura facciata, ma che erano state considerate sufficienti dal Governo dell’Ecuador che aveva firmato una specie di “trattato di non belligeranza”. Ma questo accordo non è andato giù ai cittadini ed alle associazioni ambientaliste che hanno intrapreso la class action ed oggi l’hanno anche vinta. Almeno sulla carta, perché la Chevron non sembra intenzionata a pagare e continua a denunciare alterazione delle prove e corruzione. Vedremo come andrà a finire, ma intanto le compagnie petrolifere ora cominciano a vedere le conseguenze delle loro azioni.

[Fonte: il Fatto Quotidiano]

Photo Credits | Thinkstock