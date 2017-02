Elettrodomestici ed energia, come abbattere i consumi e risparmiare sulla bolletta

0

Dal 1 luglio 2010 è entrato in vigore un regolamento della Commissione europea che vieta l’uso degli elettrodomestici con classe di risparmio inferiore alla A. La normativa arriva al momento giusto, ora che gli italiani presi dall’acquisto emotivo, come spiega il gruppo Unieuro, comprano condizionatori per far fronte al troppo caldo.

Il regolamento comunitario è rivolto per il momento a frigoriferi e a congelatori, gli apparecchi che consumano il maggior quantitativo di energia nelle utenze domestiche (circa il 23%), soprattutto in questi giorni caldissimi.

L’iniziativa ha lo scopo di abbattere il consumo di energia e anche di ridurre il costo delle bollette per i servizi. I produttori e i venditori dovranno adeguarsi alla normativa europea e vendere solo elettrodomestici di classe A, A + e A ++, anche se i prodotti in stock di classe B- C- D- E- F- G, già immessi sul mercato, verranno venduti fino ad esaurimento scorte. A breve verranno fornite direttive anche per gli altri elettrodomestici. L’uso di apparecchi di classe non inferiore alla A dovrebbe ridurre il consumo energetico di circa 6 Twh (terawattora),

cifra che corrisponde al consumo di elettricità utilizzata in un anno a scopi domestici in Portogallo

spiega Arianna Vitali, responsabile di WWF EPO (European Policy Office). A detta di Primo Mastrantoni, segretario nazionale dell’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), i cittadini non sono stati avvisati dell’entrata in vigore della normativa, restando all’oscuro di tutto, come sempre. E potrebbero incappare nell’errore di acquistare elettrodomestici a prezzi molto bassi, solo perché consumano molto e quindi il “risparmio” iniziale si annullerebbe con i costi della bolletta.

Il consumo di energia degli elettrodomestici in base alla classe è in effetti molto evidente. Se un frigorifero di classe A++ consuma circa 120 kwh ogni anno, un apparecchio di classe B ne consuma anche 300. Il regolamento della Ue farà risparmiare agli italiani 40-60 euro l’anno, una cifra irrisoria per Mastrantoni

rispetto al vantaggio per i produttori di energia che avranno bisogno di produrre meno energia e di conseguenza fare meno importazioni di petrolio o di gas.

Per semplificare la scelta degli elettrodomestici e capire esattamente quali sono i consumi e quali i vantaggi di un prodotto rispetto all’altro, intanto è stato creato un sito ad hoc per i consumatori, Euro top ten.

[Fonte: Ansa]