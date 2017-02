Energia eolica, la Veronagest di Bogoni e Malagodi tra parchi, attività e progetti

0

Veronagest è una società che si occupa di energia eolica e gestisce diversi parchi in Italia, soprattutto nel meridione. La società fondata da Franco Bogoni, il cui DG è Alberto Malagodi è specializzata nella strutturazioni di iniziative di acquisizione e sviluppo e di reperimento dei finanziamenti nel settore delle energie pulite. I parchi eolici della società sorgono in diverse province, tra Sicilia e Calabria. Il parco VGR Wind 129 nei comuni di Marione e Cefalà Diana (PA) presenta 26 turbine e ha una potenza complessiva di 22,1 MW; il parco VRG Wind 040 nei comuni di Campofelice di Fitalia e Villafrati (PA), presenta 35 aerogeneratori per una potenza complessiva di 29,75 MW; in provincia di Trapani, a Mazara del Vallo, abbiamo il campo VRG Wind 060 con 24 turbine e 48 MW di potenza totale. Nei comuni di Prizzi e Corleone in provincia di Palermo il campo VRG Wind 030 da 30 turbine ha una potenza di 60 MW, mentre il parco VRG Wind 819 in provincia di Catania, nel comune di Mineo, presenta 50 aerogeneratori per una potenza di 42,5 MW. In Calabria la Veronagest gestisce il parco VRG Wind 070 con 30 aerogeneratori e 60 MW di potenza complessiva e il parco VGR Wind 840 con 10 turbine per una potenza di 20 MW, entrambi collocati nei comuni di Maida e Cortale, in provincia di Catanzaro.

Veronagest fondata da Franco Bogoni fa inoltre parte del bel progetto denominato Manifattura – green innovation factory volto a trasformare la Manifattura Tabacchi di Rovereto (inaugurata nel 1854), in un polo di innovazione in grado di porsi come punto di riferimento italiano e internazionale nel settore delle clean tech, promuovendo i principi dello sviluppo ecosostenibile. Il progetto prevede 35mila mq per attività di impresa, 14mila mq per attività commerciali e culturali e 15mila mq per attività universitarie, con 1 MW di potenza generata tramite fotovoltaico, 28mila mq di coperture verdi, 2500 Kw di potenza di picco generata tramite caldaie a biomassa, nonché 1220 addetti e tre settori principali per l’innovazione d’impresa: le energie rinnovabili, il green building e le tecnologie per l’ambiente.

Da segnalare anche l’interessante intervento di Alberto Malagodi al convegno sull’industria eolica in Italia di ANEV, in cui il direttore generale di Veronagest parla del mercato dell’eolico confrontando i dati italiani con quelli europei approfondendo la situazione reale della produzione di energia pulita dal vento nella penisola: i dati relativi alla produzione per abitante sono infatti meno positivi di quanto si potrebbe desumere da determinate classifiche.