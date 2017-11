Energia oceanica, il sogno dell’Europa potrebbe diventare realtà

0

L’Europa ha deciso di valutare investimenti nell’energia oceanica che potrebbe arrivare a soddisfare il 78% del fabbisogno energetico del continente entro il 2030. Solo un sogno? No, questa volta se ne parla sul serio.

L’Europa ha dato avvio a un grande Forum che coinvolge autorità di ogni genere, industrie e anche organizzazioni di carattere ambientalista. Lo scopo è quello di studiare e infine elaborare una possibile road map per sfruttare l’energia oceanica per la copertura di parte del consumo energetico europeo. Si lavorerà sulle possibilità di ricavare energia oceanica tramite varie metodologie rinnovabili: le maree, il moto ondoso, la salinità, la temperatura delle acque.

Bruxelles valuta come possibile la creazione di 40 mila posti di lavoro entro il 2013 e di 100GW entro il 2050, e come anticipato la copertura del fabbisogno europeo fino al 78% entro il 2030. Si sono espressi in merito il Commissario agli Affari Marittimi Maria Damanaki e il commissario per l’Energia Oettinger. Damanaki ha dichiarato:

Come sottolineato nella nostra strategia per la crescita blu, i mari e gli oceani dispongono del potenziale per creare un’ingente crescita economica e i posti di lavoro così necessari in questo momento. Aiutando il settore dell’energia oceanica a raggiungere il suo pieno sviluppo potremo sfruttare questo potenziale grazie all’innovazione, garantendo nel contempo all’Europa un’energia pulita e rinnovabile.

Mentre il commissario europeo per l’Energia ha sottolineato che

L’energia oceanica possiede un potenziale considerevole per aumentare la sicurezza di approvvigionamento. La comunicazione intende contribuire a promuovere l’innovazione tecnologica e a conseguire e andare oltre gli obiettivi della strategia Europa 2020. Lo sviluppo di un’ampia gamma di fonti di energie rinnovabili, fra cui l’energia oceanica, facilita inoltre la loro integrazione nel sistema energetico europeo.

Il potenziale è enorme ma le difficoltà molto grandi sotto svariati punti di vista, dai finanziamenti alle sfide infrastrutturali alla necessità di tenere sotto il massimo controllo l’impatto ambientale. L’UE sembra aver deciso che è una possibilità che merita considerazione. Il Forum è stato avviato, con il tempo scopriremo come si evolverà la situazione. Di sicuro sappiamo che sentiremo parlare più spesso di energia oceanica nel prossimo futuro.

Photo credits | A guy taking picture S su Flickr