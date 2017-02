Animali in via d’estinzione: per salvare i salmoni gli Usa aprono la caccia ai leoni marini

0

Come se la causa dell’estinzione dei salmoni fossero i predatori marini, i responsabili del NOAA hanno deciso che, per salvare una specie in pericolo, bisogna abbatterne un’altra. Capita così che un gruppo di leoni marini della California che ha trovato un “ristorante” sempre aperto di salmoni in via di estinzione alla base della diga di Bonneville, tra Oregon e Washington, è stato condannato a morte.

A parziale discolpa dei funzionari del Fisheries Service del NOAA c’è da dire che questa non è stata la prima soluzione a cui hanno pensato. Per liberare il fiume Columbia dei leoni marini le hanno provate tutte, dai petardi ai proiettili di gomma, ma senza riuscire a dissuaderli. E così ecco trovata la soluzione più drastica.

Negli ultimi dieci anni, i responsabili della sezione fauna selvatica incaricati di salvaguardare il viaggio dei salmoni in via di estinzione del bacino del fiume Columbia hanno registrato un numero crescente di leoni marini che frequentano la zona della California, e che hanno assunto come principale fonte di alimentazione i banchi di pesci protetti. Dal 2008, le autorità della diga di Bonneville hanno tentato di trasferire i leoni marini in un’altra zona, ma nemmeno questo è stato sufficiente.

Secondo un rapporto pubblicato sul sito web del NOAA che racconta l’azione, la decisione di uccidere i leoni marini predatori non è arrivata a cuor leggero.

Questa non è una decisione facile da prendere per la nostra agenzia, ma un’attenta analisi mostra che un piccolo numero di leoni marini della California sta predando i salmoni e sta avendo un effetto significativo sulla capacità di recupero degli stock ittici

afferma William W. Stelle Jr., amministratore regionale del Northwest Fisheries Service del NOAA. Secondo il nuovo piano, i funzionari di Washington e dell’Oregon avranno ora il permesso di uccidere 85 leoni marini ogni anno – solo una piccola parte dei quasi 5.000 animali presenti nell’area, nel tentativo di ridurre lo stress sui salmoni. Ma probabilmente se le attività umane non avessero già ridotto enormemente il numero di questi pesci, qualche decina di leoni marini in più non avrebbero rappresentato un problema.

