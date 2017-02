Expo2015, il padiglione Albania, il cibo e il cluster Bio-Mediterraneo

0

Il padiglione dell’Albania all’Expo2015 di Milano si trova nel cluster Bio-Mediterraneo. Il tema della partecipazione dello stato all’esposizione universale è “Il nostro cibo, la nostra storia, il nostro mistero…” e il padiglione si presenta fortemente incentrato sul tema dell’agricoltura e della gastronomia che caratterizza l’intero Expo2015. Ecco i dettagli sulla struttura, sul progetto e sul cluster di cui il padiglione albanese fa parte.

All’Expo2015 di Milano il padiglione dell’Albania si trova collocato all’interno del cluster denominato Bio-Mediterraneo, pertanto si troverà in una sezione dell’area espositiva che raccoglie, gli uni vicini agli altri, i padiglioni dei vari stati facenti parte del cluster, che copre un’area totale di oltre 7300 metri quadrati, con 2625 metri quadrati di area espositivi. Gli altri paesi appartenenti al cluster Bio-Mediterraneo, i cui padiglioni saranno pertanto collocati nelle immediate vicinanze del padiglione dell’Albania, sono l’Algeria, l’Egitto, la Grecia, il Libano, Malta, il Montenegro, lo stato di San Marino, la Serbia e per finire la Tunisia. Sempre all’interno del cluster sono presenti 18 installazioni multimediali che rappresentano degli spazi ONU, che i visitatori potranno rintracciare anche in altre zone dell’Expo2015 di Milano.

Lo stesso Primo Ministro albanese Edi Rama ha parlato del progetto del padiglione dell’Albania all’Expo 2015, spiegando:

Ci concentreremo sulla scoperta di quei sapori che risalgono alle origini del Paese e a cui si ha voglia di ritornare, sapori speciali perché hanno qualcosa di profondo, di specifico di quel luogo, ma allo stesso tempo di prezioso per le giovani generazioni di tutto il mondo.

I visitatori che si addentreranno nel padiglione albanese potranno scoprire il mondo di sapori tipico della regione, che allo stesso tempo rappresenta anche un valore culturale e storico: la gastronomia albanese è infatti caratterizzata da un lato da tanti influssi (al contempo mediterranei, balcanici ed europei più in generale), dall’altro da una tradizione che avvalendosi di tutti questi contatti ha generato sapori unici. Il primo ministro Rama ha parlato, in proposito, di “bellissimi mosaici di valori, colori e sapori” e ha ricordato un altro tema importante del padiglione dell’Albania, quello dell’ospitalità, citando il detto albanese “La mia casa appartiene a Dio e all’ospite”, e auspicando, specularmente, una maggiore apertura e compenetrazione con i paesi confinanti e non.

La questione della cooperazione in vista delle sfide alimentari del futuro è estremamente importante nel padiglione albanese all’Expo2015, come in molti altri padiglioni: bisogna pensare oltre i propri confini, bisogna prendersi cura dell’Altro, oltre che di se stessi. Rama ha speso parole molto belle in proposito, di una delicatezza che di rado si sente durante le dichiarazioni di un primo ministro. Le riportiamo quindi per intero:

È seguendo questa filosofia che, una volta in tavola, il cibo migliore viene sempre offerto all’ospite, anche se non si è in grado di offrire lo stesso alle persone di casa. La precedenza viene sempre data all’ospite, che non dovrebbe mai capire se la famiglia ospitante possa permettersi, quel giorno o ogni altro giorno, di mangiare cibo di quella stessa qualità o di qualità migliore. Una volta in tavola non importa cosa si stia mangiando, bisogna essere andare adagio e essere più lenti rispetto all’ospite, in modo da non mettere alcuna fretta e fare in modo che possa godere del pasto. Questi sono alcuni dei valori fondamentali delle famiglie albanesi, trasmessi attraverso i secoli nella vita quotidiana e che ci rendono ciò che siamo, indipendentemente da ciò che abbiamo.

Photo credits | Sito ufficiale Expo 2015