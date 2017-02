Expo2015, il padiglione del Belgio tra cordialità e sostenibilità ambientale

0

Il padiglione del Belgio all’Expo2015 di Milano che ha da poco aperto i battenti, è incentrato sulla sostenibilità ambientale, l’innovazione e l’alimentazione. Il tema della struttura del Belgio è “La cordialità del Belgio ha un futuro sostenibile”, e si presenta come un laboratorio aperto di innovazioni e idee per il domani sul modello della “Lobe City”. Non mancheranno approfondimenti e degustazioni di prodotti tipici quale la cioccolata, le patatine fritte e le birre artigianali.

All’Expo2015 di Milano il padiglione del Belgio si presenta con una struttura ecologicamente sostenibile, che rappresenta il modello urbano della Lobe City, ovvero il modello di una città responsabile, intelligente e al contempo vivida e orientata all’interazione. I visitatori dell’esposizione universale del capoluogo lombardo troveranno all’interno del padiglione belga un crogiuolo di idee e possibili soluzioni per il futuro, specialmente per quanto concerne il settore alimentare e sempre con un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale di progetti e innovazioni.

Da un lato abbiamo l’apertura agli altri paesi e agli altri popoli, dall’altro la necessità di conservare le proprie tradizioni e la propria cultura, con tanti elementi propri dello stato europeo che faranno mostra di sé all’interno del padiglione. Dato anche il tema generale dell’Expo2015 di Milano, Nutrire il pianeta – Energia per la vita, come è facile immaginare saranno presenti diversi prodotti agroalimentari caratteristici del Belgio. In un’atmosfera accogliente e cordiale i visitatori potranno scoprire qualcosa in più sul cioccolato e le patatine fritte del Belgio, e ovviamente provarne in prima persona la qualità.

Non mancheranno inoltre le birre tradizioni belghe, da sempre punto di riferimento per gli amanti delle birre artigianali e di qualità di tutto il mondo. Dopo l’ingresso su una pergola parzialmente coperta, seguita da una fattoria, i visitatori incontreranno lungo una facciata di vetro una sequenza di enormi bottiglie di birra, in grado di far filtrare e rifrangere la luce, mentre un’altra parete dedicata al cioccolato e percorsa da schermi presenterà le conoscenze e i metodi di produzione del cioccolato nel Belgio, ma non solo: nella zona cantina i visitatori potranno assistere a produzioni innovative, tecnologicamente all’avanguardia e attente all’ambiente. Si parlerà di tradizione da un lato (birra e cioccolato) e novità dall’altro (coltivazione di alghe, tecniche di coltura acquoponica e idroponica, per fare alcuni esempi). Ricollegando il tutto al tema della città sostenibile e intelligente, il padiglione del Belgio punta a presentare uno sguardo su un possibile futuro tra urbanistica, interazioni umane, rispetto delle tradizioni e apertura all’altro, e ovviamente alimentazione.

Come dichiarato dal commissario belga Delcroix

Vogliamo cogliere l’occasione di condividere la nostra secolare tradizione culinaria caratterizzata da prodotti di alta qualità come il cioccolato, le patatine fritte e le tradizionali birre belghe, e da un’importante dimensione sociale dove l’atmosfera amichevole, la condivisione dei pasti e la cordiale accoglienza sono elementi fondamentali.

Ricordiamo infine che per chi volesse visitare il padiglione del Belgio, i cluster tematici che racchiudono diversi paesi del terzo mondo e le altre strutture dell’Expo 2015 di Milano, ci sarà tempo fino alla fine di ottobre.

Photo credits | Sito ufficiale Expo 2015