Foresta boreale: la distruzione del polmone del Canada in una mostra fotografica (gallery)

La deforestazione è un problema che tutti conosciamo, ma che spesso non è ben compreso dai non addetti ai lavori. Per far rendere conto di questa immane tragedia che colpisce vaste aree del pianeta, e che pagheremo tutti noi, anche se abitiamo a migliaia di chilometri di distanza, Jiri Rezac, fotografo di Greenpeace, ha appena realizzato “Tarnished Earth”, una drammatica galleria fotografica, la quale racconta la distruzione della foresta boreale canadese.

Quest’area è una striscia di conifere che separa la tundra a Nord e la foresta pluviale temperata e boschi di latifoglie a Sud. La mostra sarà gratuita in quanto il fotografo ha deciso di esporla non in un museo, ma in strada, in modo che possa raggiungere chiunque cammini lungo la South Bank di Londra dal 14 settembre prossimo e per le quattro settimane successive.

La mostra, che viene messa in scena dall’associazione The Co-operative, in collaborazione con il WWF britannico e Greenpeace, farà poi il giro delle città in tutto il Regno Unito, mostrando come la foresta boreale è stata “schiacciata” dalla corsa per estrarre il petrolio dalle sabbie appena sotto la sua superficie.

Questa qui sopra è la veduta aerea della superficie oleosa dello sterile Lago di Mildred, uno stagno adiacente all’area estrattiva della Syncrude di Fort McMurray. Le immagini suggestive mostrano come una magnifica foresta boreale del Canada è stata distrutta dalla corsa per estrarre il petrolio dalle sabbie sotto la sua superficie. La distruzione della natura incontaminata della zona, causata dall’estrazione del petrolio, ha mutato definitivamente il tradizionale stile di vita degli indigeni della prima nazione Cree.

La linea di confine: gli attivisti affermano che la distruzione della foresta boreale sia uno dei peggiori disastri ecologici del mondo, e la foto qui sopra ne è forse la più nitida dimostrazione.

Questa è la veduta aerea della miniera di Syncrude Aurora, per dimostrare la distruzione del territorio più da vicino.

Un gruppo di alberi isolati in mezzo ad un’area una volta folta, fanno diventare la distruzione del paesaggio che li circonda ancora più chiara e dolorosa.

Tagliate a metà: vaste aree di foresta vengono azzerate. Paul Monaghan, capo della sostenibilità del Co-operative, ha affermato:

Noi riconosciamo il potere dell’arte di motivare le persone ad agire e a cambiare direzione, e siamo sicuri che la Tarnished Earth aiuterà ad aumentare l’attenzione sui danni ambientali enormi che vengono causati dallo sfruttamento delle sabbie bituminose canadesi.

Veduta aerea dell’installazione di Syncrude e bacino di decantazione, nel nord della foresta boreale di Fort McMurray.

Fanghi tossici galleggiano sulla superficie di un bacino di decantazione confinante con la foresta boreale presso il sito minerario CNRL (Canadian Natural Resources Limited) di Horizon, a nord di Fort McMurray.

Emma Michael, della prima nazione Chipenwyan Athabasca, nella sua casa di Fort Chipewyan, nel nord dell’Alberta. In questo momento sta assistendo alla distruzione delle terre appartenute ai suoi antenati, rovinate irrimediabilmente dall’uomo moderno.

Fonte: [The Guardian]

Foto: [Jiri Rezac, Greenpeace]