Ambiente e territorio, foreste sostenibili con Robinwood

Foreste sostenibili e interventi di economia rurale legati ai boschi sono stati approvati in Liguria con il progetto europeo Robinwood. La regione ha stanziato 300 milioni di euro che verranno distribuiti tra diversi Enti locali, tra cui il Parco di Portofino e il Parco dell’Aveto, per il piano di gestione sostenibile delle foreste. Come ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente, Renata Briano

L’obiettivo principale della Regione Liguria attraverso Robinwood è stimolare i proprietari forestali, gli operatori economici e le comunità a decidere insieme come gestire i boschi e condividere le opportunità che possono offrire.

L’eco-progetto europeo per la gestione sostenibile delle foreste prevede inoltre incentivi per lo sviluppo locale del legno e la promozione dell’artigianato, corsi di informazione ed educazione ambientale sui temi forestali, incentivi all’energia rinnovabile proveniente da biomasse.

[Fonte: AGI News]