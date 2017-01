Formiche: rimedi naturali per liberarsene

0

Le formiche sono un fastidio per chiunque. Anche se sembrano innocue, possono comportare un disagio fisico quando ci camminano sulla pelle, un disagio estetico quando le vediamo passeggiare per casa, ed anche uno economico quando apriamo la credenza e ci accorgiamo che stanno banchettando con la nostra cena. Per questo esistono diversi metodi per liberarsene. Il primo pensiero, quello più comune, è correre in un negozio di articoli per la casa e acquistare un insetticida chimico. Ma non sempre questo è un buon metodo, specialmente se in casa abbiamo bambini piccoli o animali. Dunque come fare?

In realtà esistono due metodi efficaci: la prevenzione ed il rimedio naturale. Ecco una lista di accorgimenti su come prevenire l’invasione di formiche:

Evitare di lasciare in posti facilmente raggiungibili e senza protezione i cibi, in particolar modo i dolci; Assicurarsi di aver pulito bene piatti e posate dopo mangiato perché anche un microscopico residuo di cibo può attirarle; Gettare la spazzatura appena è piena. Lasciarla in un angolo è il modo migliore per attirare le formiche che trovano un ricco buffet al suo interno; Sigillare le aperture tra le mattonelle in cui le formiche possono nidificare, utilizzando del silicone; Ridurre o eliminare del tutto le zone umide (come acqua nei vasi, canali di scolo, ecc.). Questo consiglio è utile anche contro le zanzare; Polvere di gesso sparsa lungo il davanzale della finestra, se le formiche entrano dall’esterno.

Se nonostante tutti questi accorgimenti le formiche sono entrate lo stesso in casa, vediamo come fare per liberarcene una volta per tutte. Prima di tutto è necessario individuare il loro nido. Ucciderne decine schiacciandole con i piedi non servirà a nulla, bisogna risalire alla fonte. Se necessario, seguite il percorso della formica, prima o poi vi condurrà nella sua tana. Una volta individuata, potete provare alcuni di questi metodi naturali: