Frutta e verdura di stagione, cosa comprare a novembre e dicembre

Cari amici di Ecologiae, ben trovati al nostro consueto appuntamento del fine settimana con l’alimentazione sostenibile, indubbia protagonista di questa prima decade di novembre nell’ambito della tre giorni Buono per te, sostenibile per l’ambiente, svoltasi a Roma e dedicata alla biodiversità alimentare, alla doppia piramide, all’impronta dei cibi e alla salubrità, per uomo e ambiente, della nostra dieta mediterranea.

Alla base della piramide proposta dal Barilla Center for Food and Nutrition incontriamo frutta ed ortaggi, classificati tra i cibi in, da consumare con maggiore frequenza, senza timori di impatto sulla salute piuttosto che sul pianeta, e dai benefici innumerevoli per il benessere dell’organismo e nella prevenzione di numerose malattie.

Il semaforo verde è sempre acceso nella sezione ortofrutta, non resta che prendere il nostro carrello e riempirlo di frutta e verdura locale e genuina, scegliendo, ovviamente, tra i prodotti ortofrutticoli di stagione, meglio se acquistati al farmer market. Per orientarci nella scelta, dopo avervi proposto il calendario di ottobre, puntiamo la nostra eco-bussola su novembre e dicembre, mesi le cui varietà disponibili sono pressoché identiche, ed iniziamo la nostra spesa, grazie ai consigli dei nostri amici di Guadagnorisparmiando che ci insegnano a consumi consapevoli con un occhio sempre attento al portafoglio pur senza mai perdere di vista il fattore qualità.

Il pieno di vitamina C è assicurato a novembre dalla comparsa di arance, mandarini e mandaranci. Evergreen mele e pere, ultime battute per castagne e cachi che scompariranno certamente prima delle feste natalizie, lasciandoci comunque la nostra miniera di antiossidanti color arancio (arance, mandarini, mandaranci) e le sempre presenti mele e pere.

Per quanto riguarda gli ortaggi, a novembre e dicembre abbiamo a disposizione un’ampia scelta, per soddisfare tutti i palati e venire incontro ad ogni esigenza: bietole, broccoli, carote, cetrioli, patate, rape, rapanelli, finocchi, lattughe, cipolle, spinaci, zucche, cardi.