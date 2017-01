Fukushima, crisi ancora grave, smentito il governo giapponese

0

L’incidente alla centrale di Fukushima in cui si è registrata la fuoriuscita di 300 tonnellate di acqua radioattiva continua a far discutere il mondo, e per dei buoni motivi. I giochi olimpici 2020 sono stati assegnati a Tokyo, e il premier Abe ha tronfiamente dichiarato che a Fukushima la crisi è sotto controllo. Ma la stessa Tepco lo smentisce.

Quante bugie e quante mezze verità sulla questione Fukushima, non solo dalla Tepco, ma anche dal governo giapponese. L’ultimo episodio vede curiosamente la Tepco ristabilire la verità sulla gestione dell’incidente relativo alla perdita di 300 tonnellate di acqua radioattiva: il premier giapponese Shinzo Abe ha dichiarato”vi assicuro che la crisi è sotto controllo”. Peccato che l’alto funzionario Tepco Kazuhiko Yamashita abbia in seguito dichiarato: “Consideriamo l’attuale situazione come una di quelle non sotto controllo”.

E se la Tepco, maestra nel celare la verità, nell’insabbiare e nel distorcere le informazioni, per poi candidamente ammettere le proprie colpe, dichiara ora che la situazione non è sotto controllo, ci sono buoni motivi per crederle. Sotto la luce dei riflettori per la questione Olimpiadi 2020, il governo ha poi sottolineato che l’ammissione della Tepco è arrivata solo a causa dell’aggressività dei parlamentari che compongono l’opposizione.

E via quindi a un nuovo, piuttosto discutibile, balletto di precisazioni, tuttavia non si può certo dire che la precisazione della Tepco sia animata da grande determinazione. Al contrario, appare alquanto impacciata

la situazione è sotto controllo se significa che l’impatto dei materiali radioattivi è limitata alla zona all’interno del porto della centrale. In questo senso, condividiamo la stessa visione.

L’incidente a Fukushima è stata classificato come di livello 3, ovvero incidente nucleare grave. La Tepco ha ammesso la possibilità della contaminazione dei terreni come del mare. Ancora una volta, si tenta di salvare la facciata mentre gravissimi danni all’ambiente, e alla salute dei cittadini, vengono registrati da più parti.

Photo Credits | Abode of chaos su Flickr