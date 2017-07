Geologi: in Italia andiamo verso la desertificazione

I cambiamenti climatici stanno portando verso una desertificazione di parte del nostro territorio, è quanto afferma in una nota, Fabio Tortorici, presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi (Cng). La scorsa primavera è stato un periodo molto povero di piogge e la scarsezza delle precipitazioni ha causato un abbassamento dei livelli d’acqua dei fiumi, degli invasi e delle falde sotterranee. Una situazione di emergenza che purtroppo si verifica di frequente, senza che si riesca ad adottare le misure necessarie per contrastare la siccità:

> DESERTIFICAZIONE, E’ ALLARME IN 11 PAESI EUROPEI

A grande scala stiamo assistendo a cambiamenti climatici che ci stanno portando verso una desertificazione di parte del nostro territorio, ma la siccità è un fenomeno naturale che periodicamente si ripresenta con picchi che mettono a dura prova l’uomo, le sue attività produttive e l’ambiente. E malgrado questo fenomeno si verifichi ripetutamente, non si è riusciti a mettere in campo, per tempo, misure di contrasto alla siccità.