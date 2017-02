Oggi la giornata più buia degli ultimi 400 anni

Era da 400 anni che non si vedeva una giornata così buia, il motivo? Una coincidenza astrale che vede insieme il verificarsi di due fenomeni speciali che da sempre affascinano l’uomo: un’eclisse di Luna totale e il solstizio d’inverno. Come spiega l’astronomo Geoff Chester dell’Osservatorio navale degli USA

Un fenomeno davvero eccezionale, che dall’anno 1 dopo Cristo ad oggi è capitato una volta sola, il 21 dicembre 1638. Per fortuna non dovremo aspettare altrettanto per osservarne un altro identico, perché ricapiterà il 21 dicembre del 2094.