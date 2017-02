Primo giro del mondo a energia solare, la vicenda di Turanor

0

E’ un catamarano Turanor Planet Solar, il primo ad aver compiuto il giro del mondo spinto solamente dall’energia solare. Ha impiegato un po’ più di 80 giorni, come nel celebre romanzo di Jules Verne; eppure entrerà comunque nel Guinnes dei primati. Il catamarano, ideato dall’ingegnere svizzero Raphael Domjan, è arrivato a Montecarlo venerdì pomeriggio dove era partito il 27 settembre 2010, 584 giorni fa.

Turanor ha percorso ben 53 mila km di viaggio toccando le coste di Cancun, San Francisco, Tonga, poi Brisbane in Australia, Manila, Singapore, Abu Dhabi e poi di nuovo in Europa ed infine nel principato di Montecarlo. Inutile descrivere l’attesa nel porto del piccolo principato per l’arrivo della nave e i festeggiamenti che si sono svolti, e che proseguono per tutto il fine settimana, per accogliere l’equipaggio e il master! Turanor è un catamarano lungo circa 31 metri e largo 15, ricoperto da 537 metri quadrati di pannelli solari che lo hanno spinto fino alla velocità di 15 nodi, ossia circa 27 km orari. Per la sua realizzazione sono stati impiegati 24 milioni di dollari, ma l’importanza del suo ritorno a casa merita molto più di quel che è stato speso, come hanno sottolineato le autorità monegasche e lo stesso ideatore Domjan. Come ha raccontato durante il giro del mondo, all’inizio del viaggio c’era molta malinconia delle sue montagne in Svizzera, ma poi nel vivo dell’impresa sono stati l’ambiente e le soluzioni innovative a sostenere l’equipaggio, la consapevolezza di poter fare qualcosa per uno sviluppo sostenibile e a basso impatto ambientale; ora c’è invece la malinconia di essere ritornati sulla terraferma

Quando siamo partiti non vedevo l’ora di rivedere le mie montagne, ma ora sono triste pensando che devo ricominciare la vita a terra. Spero che questa impresa spinga scienziati e ingegneri a progettare soluzioni sempre piu’ innovative per salvare l’ambiente.

[Fonti: Ansa; Montecarlo News]

[Foto: El coleccionista de instantes su Flickr]