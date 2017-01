Gli animali molesti in casa: come combatterli

0

Sono tantissimi gli animali e gli insetti che possono penetrare nelle abitazioni; si tende a pensare che la presenza di insetti sia dovuta ad una scarsa igiene, ma questo non è del tutto reale. Moltissimi animali molesti infatti prediligono i locali dove trovano del cibo, cosa assai facile in qualsiasi abitazione, ma anche in locali commerciali e attività produttive in cui si maneggiano alimenti di vario genere. Quando si cominciano a vedere i primi individui, ad esempio delle blatte o dei piccoli topolini, spesso ormai l’infestazione è già in atto da tempo, occorre quindi correre rapidamente ai ripari.

I metodi fai da te

sono diversi i prodotti chimici venduti per combattere le infestazioni da parte di insetti e piccoli animali. Nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti abbastanza validi che però tendono a contenere temporaneamente il problema, senza provi un reale rimedio. Per ottenere delle disinfestazioni a Roma, efficaci e durature, è importante contattare del personale specializzato, per alcune valide ragioni. Prima di tutto solo un disinfestatore è in grado di utilizzare tutti i prodotti migliori sul mercato, alcuni dei quali necessitano di un patentino per poter essere acquistati. Inoltre queste persone sono a conoscenza delle abitudini di vita di qualsiasi animale infestante, e possono quindi approntare una corretta disinfestazione, che li allontana a lungo.

Perché disinfestare

Alcuni degli animali e degli insetti che possono avvicinarsi alle abitazioni umane sono particolarmente molesti, in modo diretto. Per fare un esempio, le zanzare sono insetti molto fastidiosi, che pungono gli esseri umani, causando ponfi pruriginosi e impedendo alle persone il sonno tranquillo. Le problematiche correlate agli inseti sono operò anche altre; animali e insetti infatti possono anche trasportare pericolose malattie, che attraverso loro giungono all’uomo,. Si pensi ad esempio al virus Zika. Ci sono una serie di malattie che possono essere trasmesse dagli animali, come ad esempio la salmonellosi, la tubercolosi, il tifo e alcune malattie molto rare, come la malattia di Lyme.

Il costo di una disinfestazione

Non è possibile definire univocamente il costo di una disinfestazione, perché molto dipende dal tipo di insetto presente in casa, o in giardino. Alcune persone hanno ampie infestazioni da blatte, diffuse nei bagni e nelle cucine; in altri casi il fastidio è dovuto ad alcuni nidi di vespe posti nei pressi dell’abitazione. Vista l’elevata variabilità di interventi cui è soggetto un disinfestatore, è necessario richiedere un sopralluogo e un preventivo, in modo da poter valutare la situazione caso per caso.